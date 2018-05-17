В России заключили большинство контрактов по гособоронзаказу



Мужчина подписывает документы. Архивное фото.

Источник: © Depositphotos / SergPoznanskiy Мужчина подписывает документы. Архивное фото.Источник: © Depositphotos / SergPoznanskiy

БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 17 мая - РИА Новости. Большинство контрактов по линии гособоронзаказа-2018 уже заключено, сообщил в четверг президент РФ Владимир Путин.

"Большинство контрактов уже заключено", - сказал глава государства в ходе военного совещания.