В России заключили большинство контрактов по гособоронзаказу
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Мужчина подписывает документы. Архивное фото.
Источник: © Depositphotos / SergPoznanskiy
БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 17 мая - РИА Новости. Большинство контрактов по линии гособоронзаказа-2018 уже заключено, сообщил в четверг президент РФ Владимир Путин.
"Большинство контрактов уже заключено", - сказал глава государства в ходе военного совещания.
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17.05.2018
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