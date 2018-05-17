Путин призвал рационально использовать выделенные Минобороны средства



Владимир Путин проводит совещание с представителями Минобороны и предприятий ОПК. 17 мая 2018.

Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев Владимир Путин проводит совещание с представителями Минобороны и предприятий ОПК. 17 мая 2018.Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев

БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 17 мая - РИА Новости. Почти 1,5 триллиона рублей, выделенные в 2018 году по линии Министерства обороны на Гособоронзаказ, должны быть использованы максимально рационально, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В 2018 году по линии Минобороны на Гособоронзаказ было выделено почти 1,5 триллиона рублей. Сумма весьма значительная, и эти ресурсы должны быть использованы максимально рационально", - сказал Путин в четверг в ходе военного совещания.