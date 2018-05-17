Специалисты восстановили работу вышедшего из строя спутника "Глонасс-М"



Источник: © Евгений Курсков/ТАСС Источник: © Евгений Курсков/ТАСС

Аппарат заработает в течение пяти суток

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Специалисты восстановили вышедший в апреле из строя спутник "Глонасс-М" номер 734, через пять дней он вернется к работе в составе орбитальной группировки.

Об этом сообщил в четверг ТАСС гендиректор компании "Информационные спутниковые системы" (предприятие - изготовитель спутников "Глонасс") Николай Тестоедов.

"Мы его восстановили, сейчас он находится на стадии ввода в группировку. Он за пять дней наберет статистику и после этого будет вновь введен в орбитальную группировку", - сказал он.

По его словам, в составе группировки этот аппарат будет работать до прибытия следующего спутника - "Глонасс-М" номер 756, запуск которого запланирован на 17 июня с космодрома Плесецк. "После ввода в группировку нового аппарата спутник номер 734 перейдет в орбитальный резерв", - уточнил Тестоедов.

Как сообщал ранее Тестоедов, 17 апреля произошел отказ спутника, который был запущен в 2009 году и проработал девять лет вместо семи. Специалисты поставили на подготовку к запуску один из спутников наземного запаса - аппарат номер 756, чтобы заменить вышедший из строя спутник. Он добавил, что в настоящее время в наземном орбитальном резерве шесть аппаратов системы ГЛОНАСС.

В то же время в госкорпорации "Роскосмос" отметили, что аппарат заменят из-за превышения ресурса на два года, добавив, что "количества аппаратов группировки вполне достаточно для реализации ее функционала на территории всего мира".

По данным Роскосмоса, на орбите находятся 25 аппаратов системы ГЛОНАСС, 23 из которых используются по целевому назначению, аппарат номер 734 временно выведен на техобслуживание, еще один аппарат находится на стадии летных испытаний.