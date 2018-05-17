Дума отложила второе чтение законопроекта о наказании за санкции
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Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Госдума перенесла рассмотрение проекта о наказании за исполнение санкций в РФ во втором чтении для проведения дополнительных консультаций, соответствующее решение было принято депутатами в начале пленарного заседания в четверг.
"Порядок работы на сегодняшний день принимается единогласно", - заявил спикер ГД Вячеслав Володин по итогам голосования. Из порядка работы было исключено обсуждение соответствующего законопроекта.
Ранее глава ВТБ Андрей Костин, находящийся под американскими санкциями, заявил, что резолюция о недопустимости принятия данного законопроекта в текущем виде в среду была принята единогласно членами бюро Российского союза промышленников и предпринимателей. Глава ВТБ отметил, что бизнесмены просят осторожно подходить к поправкам в закон перед его принятием.
Володин на пленарном заседании в четверг предложил провести дополнительные консультации по законопроекту.
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17.05.2018
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