Дума отложила второе чтение законопроекта о наказании за санкции



Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Госдума перенесла рассмотрение проекта о наказании за исполнение санкций в РФ во втором чтении для проведения дополнительных консультаций, соответствующее решение было принято депутатами в начале пленарного заседания в четверг.

"Порядок работы на сегодняшний день принимается единогласно", - заявил спикер ГД Вячеслав Володин по итогам голосования. Из порядка работы было исключено обсуждение соответствующего законопроекта.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин, находящийся под американскими санкциями, заявил, что резолюция о недопустимости принятия данного законопроекта в текущем виде в среду была принята единогласно членами бюро Российского союза промышленников и предпринимателей. Глава ВТБ отметил, что бизнесмены просят осторожно подходить к поправкам в закон перед его принятием.

Володин на пленарном заседании в четверг предложил провести дополнительные консультации по законопроекту.