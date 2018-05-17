Украинский "Дуплет": шквал огня



Макет боевого модуля "Дуплет" разработки ГП "Житомирский бронетанковый завод" в экспозиции выставки-конференции SOFEX 2016, Амман (Иордания), май 2016 года (с ) Patrick Allen / Jane's.

Источник: Patrick Allen / Jane's Макет боевого модуля "Дуплет" разработки ГП "Житомирский бронетанковый завод" в экспозиции выставки-конференции SOFEX 2016, Амман (Иордания), май 2016 года (с ) Patrick Allen / Jane's.Источник: Patrick Allen / Jane's

ГП "Житомирский бронетанковый завод", входящий в состав ГК "Укроборонпром", продолжает работы над повышением эффективности боевого модуля "Дуплет". Впервые продемонстрированный на выставке "Оружие и безопасность" в 2016 году, боевой модуль оптимизирован для использования на БМП-2, что позволяет за минимальный срок оснастить им эти боевые машины. В случае необходимости этот боевой модуль возможно установить и на другой бронетехнике. Например, для вооружения основного боевого танка Т-64, что позволяет превратить его в тяжелую боевую машину поддержки танков "Страж".

За это время "Житомирский бронетанковый завод" за собственные оборотные средства проводил работы по повышению характеристик боевого модуля. Оружейники снабдили его усовершенствованной системой огня, которая позволяет сопровождать цели в автоматическом режиме, самостоятельно рассчитывать баллистику боеприпасов и вести точный огонь при любых погодных условиях, как днем, так и ночью.

Для этого "Дуплет" переоснастили новым тепловизором, который позволяет распознавать цели на всей дальности ведения огня всем штатным вооружением "Дуплета", включая противотанковый ракетный комплекс "Барьер".

А во время испытаний "Дуплета", которые недавно прошли на одном из полигонов Житомирской области, высокую эффективность этих решений было доказано на практике.