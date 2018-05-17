ВВС Греции сделали выбор в пользу УТС P2002 JF



УТС Tecnam P2002 JF SP-RWY.

Источник: http://www.plane4you.eu УТС Tecnam P2002 JF SP-RWY.Источник: http://www.plane4you.eu

ЦАМТО, 17 мая. Военно-воздушные силы Греции выбрали P2002 JF итальянской компании Tecnam в качестве нового учебно-тренировочного самолета начальной подготовки. Он заменит устаревшие УТС T-41D "Мескальеро" компании Cessna Mescalero.

По информации Jane's Defence Weekly, T-41D в настоящее время состоят на вооружении 360-й эскадрильи, размещенной на авиабазе "Декелия", где также находится Академия Военно-воздушных сил Греции.

Помимо поставки 12 самолетов P2002 JF, стоимость которых составляет 2,4 млн. евро (2,8 млн. долл.), заказана компьютерная система обучения и пакет сопутствующих услуг.

Тендерная процедура была инициирована в июне 2016 года и возобновлена в феврале 2017 года.

Как сообщал ЦАМТО, P2002JF – это двухместный одномоторный самолет с трапециевидным низкорасположенным крылом и неубирающимся шасси. Длина самолета – 6,65 м, размах крыла – 8,6 м, высота – 2,43 м, максимальная взлетная масса – 620 кг, масса полезной нагрузки – 240 кг. УТС оснащен двигателем Rotax 912 S2/ S3 мощностью 98 л.с. и развивает максимальную скорость 226 км /ч, дальность полета – 1051 км, практический потолок – 4267 м.