Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Создающаяся для Арктики спутниковая система "Скиф" сможет обеспечить интернетом весь мир

18.05.2018 ТАСС 525 0
0
Понравилась новость?
 +2

Источник: © Scott Kelly/NASA via AP

Генеральный директор компании "Зонд-Холдинг" Виктор Донианц пояснил, что для этого потребуется 12 спутниковых аппаратов

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Спутники системы "Скиф", которые создает компания "Зонд-Холдинг" для обеспечения Арктики высокоскоростным интернетом, в перспективе смогут покрыть весь мир, для этого понадобится 12 таких аппаратов. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор компании Виктор Донианц.

Низкоорбитальная спутниковая система "Скиф" предназначена для обеспечения интернетом со скоростью до 15 Гбит/с в первую очередь удаленных малонаселенных пунктов Арктики, куда неэффективно тянуть волоконные оптические линии связи. Система создается на космической платформе среднего класса "Экспресс 1000", которую разработала компания "Информационные спутниковые системы".

"Мы запускаем первые шесть аппаратов и покрываем все, что выше 45 градусов северной широты и ниже 45 градусов южной широты, [связь] будет постоянно, 24 часа в сутки. В районе экваториальных зон у нас будут перерывы - 20 часов связь есть, четыре часа нет. Когда мы запустим следующие шесть аппаратов, то полностью, без перерыва покроем весь земной шар", - сказал Донианц.

Компания уже приступила к изготовлению прототипов оборудования для спутника - бортового ретранслятора (установка для передачи сигналов между радиопередатчиками), завершается создание макета модуля полезной нагрузки. Параллельно идут работы по координации радиочастотных присвоений системы "Скиф".

По словам Донианца, система вписывается в концепцию устранения цифрового неравенства в России: по данным на 2017 год, в российской Арктике проживают 2,37 млн человек, с помощью этих спутников они смогут получать доступ к интернету с мобильных устройств через операторов мобильной связи, включая будущих операторов 5G.

Ранее сообщалось, что Роскосмос создаст национальную систему покрытия территории Земли доступом в интернет: планируется использовать действующую космическую систему ретрансляции "Луч" и низкоорбитальную систему подвижной спутниковой связи "Гонец-Д1М", а также создающуюся международную глобальную низкоорбитальную систему связи OneWeb. Компании "Спутниковая система "Гонец" и британская OneWeb создали совместное предприятие.
17.05.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
Продукция
Гонец-Д1М
Гонец-М
Компании
ИСС Решетнева
Роскосмос
Проекты
Арктика
ИТ
Луч МКСР

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.05 07:15
  • 13
Газа под ударами израильской авиации
  • 18.05 23:18
  • 14
Американское превосходство: "Абрамсы" уже не подбить "Корнетами"
  • 18.05 23:04
  • 21
Дурные предчувствия
  • 18.05 22:15
  • 7337
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 18.05 22:08
  • 4
Правительство Болгарии одобрило покупку новых истребителей и бронемашин
  • 18.05 21:40
  • 18
В войсках ждут модернизированный ЗРК "Панцирь СМ". В чем новшества?
  • 18.05 21:04
  • 3
Вячеслав Моше Кантор о безопасной толерантности и её роли в современном мире
  • 18.05 20:58
  • 3
США - Пхеньяну: Вывозите ЯО - получаете рис с тушёнкой
  • 18.05 20:55
  • 2
Индия может отказаться от французского истребителя в пользу Су-30МКИ
  • 18.05 20:49
  • 11
"Если не "Ангара", то что?"
  • 18.05 19:42
  • 5
Ответ не заставит себя ждать
  • 18.05 19:38
  • 4
УАЗ с минометом - быстро доедем, точно накроем
  • 18.05 18:56
  • 1
Дайте нам авианосец! Страны Балтии запросили у США усиление авиацией и флотом
  • 18.05 18:49
  • 69
Российский "Кинжал" назван главной угрозой для авианосцев США
  • 18.05 17:24
  • 4
Путин предложил наладить поставки в серию газотурбинных агрегатов для кораблей
другие обсуждаемые темы