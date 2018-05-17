Создающаяся для Арктики спутниковая система "Скиф" сможет обеспечить интернетом весь мир



Источник: © Scott Kelly/NASA via AP Источник: © Scott Kelly/NASA via AP

Генеральный директор компании "Зонд-Холдинг" Виктор Донианц пояснил, что для этого потребуется 12 спутниковых аппаратов

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Спутники системы "Скиф", которые создает компания "Зонд-Холдинг" для обеспечения Арктики высокоскоростным интернетом, в перспективе смогут покрыть весь мир, для этого понадобится 12 таких аппаратов. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор компании Виктор Донианц.

Низкоорбитальная спутниковая система "Скиф" предназначена для обеспечения интернетом со скоростью до 15 Гбит/с в первую очередь удаленных малонаселенных пунктов Арктики, куда неэффективно тянуть волоконные оптические линии связи. Система создается на космической платформе среднего класса "Экспресс 1000", которую разработала компания "Информационные спутниковые системы".

"Мы запускаем первые шесть аппаратов и покрываем все, что выше 45 градусов северной широты и ниже 45 градусов южной широты, [связь] будет постоянно, 24 часа в сутки. В районе экваториальных зон у нас будут перерывы - 20 часов связь есть, четыре часа нет. Когда мы запустим следующие шесть аппаратов, то полностью, без перерыва покроем весь земной шар", - сказал Донианц.

Компания уже приступила к изготовлению прототипов оборудования для спутника - бортового ретранслятора (установка для передачи сигналов между радиопередатчиками), завершается создание макета модуля полезной нагрузки. Параллельно идут работы по координации радиочастотных присвоений системы "Скиф".

По словам Донианца, система вписывается в концепцию устранения цифрового неравенства в России: по данным на 2017 год, в российской Арктике проживают 2,37 млн человек, с помощью этих спутников они смогут получать доступ к интернету с мобильных устройств через операторов мобильной связи, включая будущих операторов 5G.

Ранее сообщалось, что Роскосмос создаст национальную систему покрытия территории Земли доступом в интернет: планируется использовать действующую космическую систему ретрансляции "Луч" и низкоорбитальную систему подвижной спутниковой связи "Гонец-Д1М", а также создающуюся международную глобальную низкоорбитальную систему связи OneWeb. Компании "Спутниковая система "Гонец" и британская OneWeb создали совместное предприятие.