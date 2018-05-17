Абрамс или Армата? National Interest публикует очередное "экспертное" мнение
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На страницах журнала The National Interest появилось очередное "экспертное" сравнение российской и западной техники. На этот раз под сравнение попали российский танк Т-14 на базе универсальной гусеничной платформы "Армата" и основной боевой танк США М1 "Абрамс".
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При написании статьи, автор, видимо для придания большей убедительности, смоделировал некое непреднамеренное столкновение под Калининградом в конце 2020-х годов российских и американских сухопутных сил.
Он предположил, что к тому времени основными танками армии США станут "Дженерал Дайнэмикс" M1A2 SEP v.4 "Абрамс" — чуть более усовершенствованные, но по-прежнему похожие на современные американские "Абрамсы". Российские войска, вероятно, будут представлять машины, похожие на танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М и Т-14 "Армата".
Перспективный российский танк Т-14 "Армата" и основной американский боевой танк M1 Abrams сопоставимы по своим характеристикам, считает автор исследования, однако первая машина незначительно уступает второй по оснащенности датчиками.
Вероятнее всего, в конечном итоге, T-14 и Abrams предлагают сопоставимую производительность — ни один из них не может иметь непреодолимое преимущество перед другим. Однако превосходные датчики Abrams и, вероятно, превосходная подготовка армии США и боевая доктрина дадут Соединенным Штатам преимущество, хотя и небольшое
— пишет американский журнал.
Издание отмечает, что российский танк, имеющий необитаемую башню, обеспечивает лучшую защиту для экипажа, чем американский, а также из-за меньшего веса оказывается более маневренным. Журнал, ссылаясь на капитана Штефана Бюлера из швейцарской Ассоциации офицеров бронетанковых войск, добавляет, что "датчики являются проблемой для всех танков".
Журнал отмечает, что в условиях применения странами ядерного оружия использование танков бессмысленно, хотя первые столкновения возможны именно с их участием
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17.05.2018
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