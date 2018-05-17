Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Абрамс или Армата? National Interest публикует очередное "экспертное" мнение

18.05.2018 Военное обозрение 461 0
0
Понравилась новость?
 +1

На страницах журнала The National Interest появилось очередное "экспертное" сравнение российской и западной техники. На этот раз под сравнение попали российский танк Т-14 на базе универсальной гусеничной платформы "Армата" и основной боевой танк США М1 "Абрамс".

http://www.globallookpress.com

При написании статьи, автор, видимо для придания большей убедительности, смоделировал некое непреднамеренное столкновение под Калининградом в конце 2020-х годов российских и американских сухопутных сил.

Он предположил, что к тому времени основными танками армии США станут "Дженерал Дайнэмикс" M1A2 SEP v.4 "Абрамс" — чуть более усовершенствованные, но по-прежнему похожие на современные американские "Абрамсы". Российские войска, вероятно, будут представлять машины, похожие на танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М и Т-14 "Армата".

Перспективный российский танк Т-14 "Армата" и основной американский боевой танк M1 Abrams сопоставимы по своим характеристикам, считает автор исследования, однако первая машина незначительно уступает второй по оснащенности датчиками.

Вероятнее всего, в конечном итоге, T-14 и Abrams предлагают сопоставимую производительность — ни один из них не может иметь непреодолимое преимущество перед другим. Однако превосходные датчики Abrams и, вероятно, превосходная подготовка армии США и боевая доктрина дадут Соединенным Штатам преимущество, хотя и небольшое

— пишет американский журнал.

Издание отмечает, что российский танк, имеющий необитаемую башню, обеспечивает лучшую защиту для экипажа, чем американский, а также из-за меньшего веса оказывается более маневренным. Журнал, ссылаясь на капитана Штефана Бюлера из швейцарской Ассоциации офицеров бронетанковых войск, добавляет, что "датчики являются проблемой для всех танков".

Журнал отмечает, что в условиях применения странами ядерного оружия использование танков бессмысленно, хотя первые столкновения возможны именно с их участием
17.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Швейцария
Продукция
M1 Abrams
Армата
Т-72
Т-72Б
Т-80
Т-90 "Владимир"
Проекты
Ядерный щит
ЯО

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.05 07:15
  • 13
Газа под ударами израильской авиации
  • 18.05 23:18
  • 14
Американское превосходство: "Абрамсы" уже не подбить "Корнетами"
  • 18.05 23:04
  • 21
Дурные предчувствия
  • 18.05 22:15
  • 7337
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 18.05 22:08
  • 4
Правительство Болгарии одобрило покупку новых истребителей и бронемашин
  • 18.05 21:40
  • 18
В войсках ждут модернизированный ЗРК "Панцирь СМ". В чем новшества?
  • 18.05 21:04
  • 3
Вячеслав Моше Кантор о безопасной толерантности и её роли в современном мире
  • 18.05 20:58
  • 3
США - Пхеньяну: Вывозите ЯО - получаете рис с тушёнкой
  • 18.05 20:55
  • 2
Индия может отказаться от французского истребителя в пользу Су-30МКИ
  • 18.05 20:49
  • 11
"Если не "Ангара", то что?"
  • 18.05 19:42
  • 5
Ответ не заставит себя ждать
  • 18.05 19:38
  • 4
УАЗ с минометом - быстро доедем, точно накроем
  • 18.05 18:56
  • 1
Дайте нам авианосец! Страны Балтии запросили у США усиление авиацией и флотом
  • 18.05 18:49
  • 69
Российский "Кинжал" назван главной угрозой для авианосцев США
  • 18.05 17:24
  • 4
Путин предложил наладить поставки в серию газотурбинных агрегатов для кораблей
другие обсуждаемые темы