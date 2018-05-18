Газа под ударами израильской авиации

Владислав 16944

№11 18.05.2018 22:45

Т.е. те кто делают религии в которых ненависть к другой расе, народу, социальной группе, полу возведена в КУЛЬТ - ПУТЬ ВЫРОЖДЕНЦЕВ. Компенсируют обычно искусственными методами подправки биологии и сознания но по факту это загонять проблему вовнутрь, не решать её а накапливать до момента кумуляции, когда человек ломается. Проблему обычно решают чистками. Можно вспомнить убийство неверных евреев В ЛАГЕРЕ ПО ПРИКАЗУ Моше, левитам поручил, его брат Аарон основатель КОЭНОВ, как бы ни причём хотя он распоряжался делать тельца и приносить человеческие жертвоприношения как верховный священник.

"2 И сказал им Аарон: Выньте золотые кольца из ушей ваших жен, сыновей и дочерей и принесите ко мне. 3 И снял весь народ золотые кольца из ушей, и принес их к Аарону. 4 И взял (Аарон) у них (золото), и обработал резцом, и сделал литого тельца, и сказал (народ): Это Бог твой, Израиль, что вывел тебя из Египта. 5 И построил Аарон жертвенник перед (тельцом), и провозгласил: Завтра праздник для Господа!"

http://ja-tora.com/tora/shmot-chapter32/



Поступил Моше проще - отправил несколько тысяч ЗА ДЕНЬ исполнять Левитов, основная гаплогруппа R1a1a, отнеся их к исполнителям грязной работы. Основные гаплогруппы Восточных немцев R1a1a, т.е. послал гитлер гаплогруппы E1b1b, той же что и наполеон, ОПЯТЬ, убивать русских дальних родственников немцев, как и левитов.



"И встал Моше в воротах стана, и сказал: Кто с Господом – ко мне! И собрались возле него все сыны Леви. 27 И сказал им: Так сказал Господь: каждый (из вас) да препояшется мечом и пройдет от одних ворот стана до других, туда и обратно, и пусть каждый убьет своего брата, друга или близкого. 28 И сделали сыны Леви, как велел им Моше, и погибло в тот день из народа около трех тысяч человек . 29 И сказал Моше: Сегодня вы посвятили себя (для служения) Господу, каждый через своего сына и брата, и удостоились благословения Господня."



Т.е. каста тех кто ПРИКАЗАЛ сделать то что неприемлимо для Моше была отмазана и никакого наказания не понесла, зато убиты были простые евреи.

Вот реальная их логика и с 3300 лет назад и по сей день она не изменилась.

В целом отношение как к МАССЕ а не как с социуму. Такие вещи характерны когда негуманоидные системы а это все системы, которые выше социума, впрочем он сам также но имеет обратную связь, а скажем госаппарат имеет совсем иные цели и методы из достижения отличны от интересов личности.



Вопрос деградации личности не играет роли для таких систем - индивидуума с точки зрения системы нет, личности, если она не устраивает негуманоидную систему (НС) манипулирующую или состоящую из биологических индивидуумов, или запрещают размножаться тем или иным путём или, что в случае абортов в СССР или сейчас с ИГИЛ (креатура Моссада, одно из первых названий ISIS) убивают. Впрямую или опосредованно. По системным расстановкам, я много видел, убийство родственников - прямой путь к вырождению.Т.е. те кто делают религии в которых ненависть к другой расе, народу, социальной группе, полу возведена в КУЛЬТ - ПУТЬ ВЫРОЖДЕНЦЕВ. Компенсируют обычно искусственными методами подправки биологии и сознания но по факту это загонять проблему вовнутрь, не решать её а накапливать до момента кумуляции, когда человек ломается. Проблему обычно решают чистками. Можно вспомнить убийство неверных евреев В ЛАГЕРЕ ПО ПРИКАЗУ Моше, левитам поручил, его брат Аарон основатель КОЭНОВ, как бы ни причём хотя он распоряжался делать тельца и приносить человеческие жертвоприношения как верховный священник."2 И сказал им Аарон: Выньте золотые кольца из ушей ваших жен, сыновей и дочерей и принесите ко мне. 3 И снял весь народ золотые кольца из ушей, и принес их к Аарону. 4 И взял (Аарон) у них (золото), и обработал резцом, и сделал литого тельца, и сказал (народ): Это Бог твой, Израиль, что вывел тебя из Египта. 5 И построил Аарон жертвенник перед (тельцом), и провозгласил: Завтра праздник для Господа!"Поступил Моше проще - отправил несколько тысяч ЗА ДЕНЬ исполнять Левитов, основная гаплогруппа R1a1a, отнеся их к исполнителям грязной работы. Основные гаплогруппы Восточных немцев R1a1a, т.е. послал гитлер гаплогруппы E1b1b, той же что и наполеон, ОПЯТЬ, убивать русских дальних родственников немцев, как и левитов."И встал Моше в воротах стана, и сказал: Кто с Господом – ко мне! И собрались возле него все сыны Леви. 27 И сказал им: Так сказал Господь: каждый (из вас) да препояшется мечом и пройдет от одних ворот стана до других, туда и обратно, и пусть каждый убьет своего брата, друга или близкого. 28 И сделали сыны Леви, как велел им Моше, и. 29 И сказал Моше: Сегодня вы посвятили себя (для служения) Господу, каждый через своего сына и брата, и удостоились благословения Господня."Т.е. каста тех кто ПРИКАЗАЛ сделать то что неприемлимо для Моше была отмазана и никакого наказания не понесла, зато убиты были простые евреи.Вот реальная их логика и с 3300 лет назад и по сей день она не изменилась.В целом отношение как к МАССЕ а не как с социуму. Такие вещи характерны когда негуманоидные системы а это все системы, которые выше социума, впрочем он сам также но имеет обратную связь, а скажем госаппарат имеет совсем иные цели и методы из достижения отличны от интересов личности.Вопрос деградации личности не играет роли для таких систем - индивидуума с точки зрения системы нет, личности, если она не устраивает негуманоидную систему (НС) манипулирующую или состоящую из биологических индивидуумов, или запрещают размножаться тем или иным путём или, что в случае абортов в СССР или сейчас с ИГИЛ (креатура Моссада, одно из первых названий ISIS) убивают. Впрямую или опосредованно.