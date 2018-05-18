Газа под ударами израильской авиации
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Израильское военное командование решило, что ответ в виде ударов из орудия танка Меркава на несколько пулемётных очередей со стороны сектора Газа достаточным не является. Было принято решение нанести по Газе удары ещё и с воздуха. Пресс-служба ЦАХАЛ заявляет, что бомбардировке подверглись исключительно "объекты ХАМАС". Из заявления пресс-службы военного ведомства:
Истребители израильских ВВС поразили террористические цели ХАМАС в северной Газе. Четыре цели представляли собой здания и объекты террористической военной инфраструктуры, еще три – объекты по производству оружия.
Напомним, что накануне дважды с территории сектора Газа был обстрелян израильский Сдерот. Жертв и пострадавших нет. Несколько пуль повредили дом в этом городе. В ответ сначала израильский танк Меркава нанёс несколько ударов по северной части Газы, а затем в дело вступила авиация.
Фейсбук
При этом в израильском военном ведомстве приводится типичная для таких ситуаций формулировка:
Ответственность за происшествия полностью лежит на террористической группировке ХАМАС.
Примечательно, что, нанося удары по объектам террористов в Газе, Израиль полностью игнорирует тот факт, что к его границам со стороны Сирии прижимаются другие террористы – ИГИЛ (*запрещено в России). Мало того, израильские войска, если и наносят удары в этом направлении, то единично по ИГИЛ* и куда чаще по сирийским и просирийским силам на юге САР. Да и сама организация ИГИЛ* крайне редко официальными властями Израиля именуется как террористическая.
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17.05.2018
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Израильтянин
182
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№1
18.05.2018 08:41
У нас всегда стандартный ответ:
Попытка пересечь границу или повредить забор - пуля.
Граната или коктейль молотова - пуля.
Пулемет/миномет- танковый залп
Запуск ракет в сторону Израиля/обнаружен тоннель- ответная бомбардировка объектов Хамас с воздуха и артой.
Ожидать другой реакции было бы странно.
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Владислав
16944
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№2
18.05.2018 13:15
Нацизм как он есть+религиозный фанатизм
Кстати они родственников убивают. У некоторых иудеев расхождение по генетике в арабами 1,5-2 тысячи лет всего.
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forumow
4791
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№3
18.05.2018 15:09
Цитата, Владислав сообщ. №2
Кстати они родственников убивают.Родственники они такие... Посмотрите на "небратьев", японцев-корейцев, индусов-паков, ... Братство - это вам не лобио кушать! )) Всегда есть что делить. Почему то люди думают что братсто это обязательно что-то хорошее....
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Владислав
16944
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№4
18.05.2018 15:40
Отчасти Вы правы. В той части что касается Японии и Кореи.
Если говорить про Пакистан и Индию то это ЧАСТИ Британской империи. Ею и ОСТАЮТСЯ ДО СИХ ПОР.
divide et impera
Касаемо Израиля:
Aquila non captat muscas.
"Орёл не ловит мух" - если вы выдели в горах гнездовья орлов, непосредственно под их ногами - куропатки которые знают что они их не тронет, боле того защищать будет. Израильтяне не таковыми показали себя.
Как вы думаете кто перечислял деньги на деятельность одной из крупнейших палестинских группировок?
Фонд из Англии. Израильтяне после того как надоел им, решили на нового "вождя" поменять их более устраивавшего или просто в процессе ротации, чтобы не думали и не могли отследить цепочки. То что невозможно было 90 лет назад оказалось возможным сейчас, их интеллектуальным уровнем заботливо занимаются.
Идея примерно такова: самый лучший враг тот, которым вы управляете.
Обстрелы кибуцей (типа колхоза или русских общинных деревень, после образования Израиля их стали гасить) также контролируемы. Это повод для новых аннексий.
Коэнам НЕТ ДЕЛА до евреев. Если внимательно прочитаете эпитет к евреям как народу "этот", т.к. НЕ ИХ. Гаплогруппы коэнов тому подтверждение. Это весьма изолированная группа примерно 400-500тыс человек а ядро не более ста тысяч.
Левитов, изначально это технари, осбслуживающие объекты скинии и прочии (вспомните судьбу сынов Аарона, т.е. каста коэнов, которые решили оттеснить левитов), куда больше.
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Олег Бахарев
2122
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№5
18.05.2018 15:57
Цитата, Израильтянин сообщ. №1
Запуск ракет в сторону Израиля/обнаружен тоннель- ответная бомбардировка объектов Хамас с воздуха и артой.
У Израиля по сведениями из Википедии около 300 боевых самолётов. Откуда для них брать топливо? Из нефти. Откуда брать нефть? Из окружающих рабских государств. Больше терактов - больше самолётовылетов - больше требуется нефти. Да и вообще напряженность в регионе всячески способствует повышению потребления нефтепродуктов в основном в авиации.
Стоимость нефти и нефтепродуктов составляет 17-20% стоимости израильского импорта, при этом порядка 60% приходиться на сырую нефть
Не является большим секретом факт, что основным поставщиком нефти в Израиль являются арабские страны. Которые кровно заинтересованы в повышении экспорта нефти в Израиль. Так же не является большим секретом факт, что палестинцев поддерживают те же самые арабские государства. Так что получается ничего личного, чистый бизнес.
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Олег Бахарев
2122
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№6
18.05.2018 16:01
Цитата, Владислав сообщ. №2
Кстати они родственников убивают. У некоторых иудеев расхождение по генетике в арабами 1,5-2 тысячи лет всего.
С точки зрения генетики - все люди дальние родственники. Но одни считают других "генетическим мусором" и потому при приближении к границе их можно...
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Владислав
16944
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№7
18.05.2018 16:25
Национализм это когда лица отдают предпочтение своей расе или народу.
НАЦИЗМ - именно то что есть в иудаизме, кроме них ряде тоталитарных сект типа Аум Синрикё - когда все прочие не рассматриваются как люди.
Жить по этическим нормам которые ещё 3400 лет назад ЗВЕРСКИМИ считались - добро пожаловать на ветку. Причём добровольно и под истерические крики религиозных ФАНАТИКОВ.
Эти - без оружия, но известны факты убийства на религиозной почве христиан иудейскими фанатиками в Израиле. Как правило выбирают молодых исполнителей, которых потом отмазывают. Что и говорить если их действующего Шарона застрелили именно иудейские фанатики.
Характерный штрих:
"Раввин Даян заявлял о готовности совершить ритуал проклятия в адрес премьер-министра Ариэля Шарона, желая ему смерти, еще в сентябре прошлого года. Он уже совершал этот ритуал в 1995 году в отношении тогдашнего главы правительства Ицхака Рабина, который вскоре после этого был убит правым фанатиком. "Нам запрещают говорить. Мы не можем молиться. Мы не способны думать и чувствовать. Глава Службы общей безопасности Дихтер утверждает, что есть люди, желающие смерти Шарону. Я один из них. Ну и что? Разве нельзя мечтать?" - заявил раввин Даян в телеинтервью. Тогда полицейское управление Западного берега и Восточного Иерусалима начало расследование по поводу высказываний Даяна." https://www.newsru.com/world/26jul2005/charodei.html
Дикари размножаются куда быстрее просто потому что у них больше детей и они не парятся думать. Что будет через 2-3 поколения? Дикая орда с различными типами ОМП. Как вы думаете будут ли ответные меры со стороны тех кому это будет угрожать существованием или тем что им дорого (не у всех которых знаю НС смысл заключается в существовании, но есть важные им моменты)?
Это ПРЯМОЙ ПУТЬ К ДЕГРАДАЦИИ И ПРОБЛЕМАМ
Владелец сайта таки да, так что все вопросы по правам на "Идиократию" к нему: https://my.mail.ru/mail/60cveta/video/71/20430.html
Оно надо?
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Израильтянин
182
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№9
18.05.2018 20:20
Цитата, q
. Но одни считают других "генетическим мусором" и потому при приближении к границе их можно...
Вобще никак не считаем их генетическим мусором . Они люди ,такие же как и мы. Так считает большинство израильтян. Но рука от этого у солдата не дрогнет. Он защищает страну от врага.
Они лезут через забор нас убивать - поэтому мертвы.
Как только они перестанут хотеть нас убивать и решат вести добрососедские отношения и сложат оружие - отношение к ним тоже изменится на добрососедские.
Мы это уже проходили с Египтом , Иорданией. им тоже надоест умирать и убивать однажды. Подождем.
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просто экспл
4255
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№10
18.05.2018 22:14
Цитата, Израильтянин сообщ. №9
проблема в том что политику ведете не Вы и простые евреи . а элиты . а вот элиты что у вас что у саксов "малость" кровожадны .
в штатах фермер Айдахо или сантехник из Айовы тоже не хочет ни войны с Россией , ни вторжения ни в Ирак , ни в Сирию . но решает не фермер и не сантехник. а те кто решает нелюдь каких мало.
посмотрите хотя бы выступления руководства Стратфора . они в открытую говорят что будут делать .
и что главное , в мире все и происходит так как они говорят .
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Владислав
16944
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№11
18.05.2018 22:45
По системным расстановкам, я много видел, убийство родственников - прямой путь к вырождению.
Т.е. те кто делают религии в которых ненависть к другой расе, народу, социальной группе, полу возведена в КУЛЬТ - ПУТЬ ВЫРОЖДЕНЦЕВ. Компенсируют обычно искусственными методами подправки биологии и сознания но по факту это загонять проблему вовнутрь, не решать её а накапливать до момента кумуляции, когда человек ломается. Проблему обычно решают чистками. Можно вспомнить убийство неверных евреев В ЛАГЕРЕ ПО ПРИКАЗУ Моше, левитам поручил, его брат Аарон основатель КОЭНОВ, как бы ни причём хотя он распоряжался делать тельца и приносить человеческие жертвоприношения как верховный священник.
"2 И сказал им Аарон: Выньте золотые кольца из ушей ваших жен, сыновей и дочерей и принесите ко мне. 3 И снял весь народ золотые кольца из ушей, и принес их к Аарону. 4 И взял (Аарон) у них (золото), и обработал резцом, и сделал литого тельца, и сказал (народ): Это Бог твой, Израиль, что вывел тебя из Египта. 5 И построил Аарон жертвенник перед (тельцом), и провозгласил: Завтра праздник для Господа!"
http://ja-tora.com/tora/shmot-chapter32/
Поступил Моше проще - отправил несколько тысяч ЗА ДЕНЬ исполнять Левитов, основная гаплогруппа R1a1a, отнеся их к исполнителям грязной работы. Основные гаплогруппы Восточных немцев R1a1a, т.е. послал гитлер гаплогруппы E1b1b, той же что и наполеон, ОПЯТЬ, убивать русских дальних родственников немцев, как и левитов.
"И встал Моше в воротах стана, и сказал: Кто с Господом – ко мне! И собрались возле него все сыны Леви. 27 И сказал им: Так сказал Господь: каждый (из вас) да препояшется мечом и пройдет от одних ворот стана до других, туда и обратно, и пусть каждый убьет своего брата, друга или близкого. 28 И сделали сыны Леви, как велел им Моше, и погибло в тот день из народа около трех тысяч человек. 29 И сказал Моше: Сегодня вы посвятили себя (для служения) Господу, каждый через своего сына и брата, и удостоились благословения Господня."
Т.е. каста тех кто ПРИКАЗАЛ сделать то что неприемлимо для Моше была отмазана и никакого наказания не понесла, зато убиты были простые евреи.
Вот реальная их логика и с 3300 лет назад и по сей день она не изменилась.
В целом отношение как к МАССЕ а не как с социуму. Такие вещи характерны когда негуманоидные системы а это все системы, которые выше социума, впрочем он сам также но имеет обратную связь, а скажем госаппарат имеет совсем иные цели и методы из достижения отличны от интересов личности.
Вопрос деградации личности не играет роли для таких систем - индивидуума с точки зрения системы нет, личности, если она не устраивает негуманоидную систему (НС) манипулирующую или состоящую из биологических индивидуумов, или запрещают размножаться тем или иным путём или, что в случае абортов в СССР или сейчас с ИГИЛ (креатура Моссада, одно из первых названий ISIS) убивают. Впрямую или опосредованно.
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Израильтянин
182
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№12
19.05.2018 05:46
Цитата, q
.проблема в том что политику ведете не Вы и простые евреи . а элиты . а вот элиты что у вас что у саксов "малость" кровожадны .
Вы с ума сошли? :)
Я отслуживший в армии, образованный, говорящий на нескольких языках, работающий и платящий налоги ,которых хватит на два пособия ,не религиозный белый - Я и есть элита этой страны :)
Я решаю какой дорогой ей идти на выборах в кнессет и муниципалитет. От меня зависит будущее моей страны, И я также в ответе за все происходящее в ней. Вот так.
И да я *малость кровожадный*...а как иначе-то?
Желаю и вам чувствовать подобное у вас на родине.
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просто экспл
4255
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№13
19.05.2018 07:15
Цитата, Израильтянин сообщ. №12
какая самая независимая страна в мире ?
Монголия , от нее ничего не зависит .
Вы можете считать себя хоть элитой , то плебсом , хоть патрицием .
но решение принимаете не Вы . и контроль над элитами принадлежит не Вам .
я в целом не против бомбежек Сирии Израилем при условии что бомбят реально иранцев , так как в некоторых плоскостях интересы наших элит тут совпадают . но это не означает что я поддерживаю курс Вашей страны .
сейчас в кои то веки сложилась ситуация когда производственная элита США состоящая из евреев (в штатах все элиты состоят из евреев , но их там 2 лагеря) имеет общие интересы с Россией . это не начинать третью мировую . до этого другие элиты всячески ее хотели начать в более мягких масштабах (хотя в мелких масштабах она уже и идет) .
Трамп не прорусский . он произраильский . но у него с нами сейчас общие интересы .
но когда они разойдутся их поведение будет другим . и каким будет это поведение будут решать они . а не Вы . а Вам после правильной подачи материала останется только согласиться с ними .
другого не дано . если что то будет не нравится то противиться этому будут другие . но не Вы . ибо они могут повлиять на ситуацию . а Вы нет.
и оставьте эти сказки что мол Ваш голос на что то влияет . если элиты примут решения , то Вы максимум что сможете так это уклониться от приказа . но и на такие случае у них есть свои действия .
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