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"Тополя" без дела не останутся

18.05.2018 Военное обозрение 476 0
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Россия вернулась к идее применения МБР "Тополь" для запуска спутников на орбиту, передает РИА Новости сообщение источника в ракетно-космической отрасли.

Минобороны РФ

Собеседник агентства напомнил, что в настоящее время "Тополя" выводят из эксплуатации и заменяют на более современные "Ярсы".

Он отметил, что используя "Тополя", можно "с минимальными затратами получить готовую ракету и применить ее для космических запусков". Раньше списанные ракеты пускали "под нож".

По данным агентства, ссылающегося на открытые источники, сегодня на вооружении РВСН находятся около 70-ти баллистических ракет "Тополь".

Еще в 2016 году командующий РВСН Сергей Каракаев заявлял, что на базе "Тополей" можно создать ракеты космического назначения. Однако, по его словам, на тот момент разработок по этой программе не велось.

Между тем, ракеты "Тополь" ранее уже применялись для космических стартов. С 1993-го по 2006 год с мобильной пусковой установки с космодромов Плесецк и Свободный (ныне Восточный) провели 7 пусков ракет-носителей "Старт-1", созданных на базе "Тополей". Для этого ракету модернизировали из боевой версии в космический носитель.
17.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
РС-12М
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Плесецк

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