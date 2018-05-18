В войсках ждут модернизированный ЗРК "Панцирь СМ". В чем новшества?
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Новый модернизированный ЗРК "Панцирь" получит сверхмощную антенну и новое поколение ракет, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.
Минобороны РФ
Работы по модернизации ведутся, всё это будет реализовано в новой версии "Панцирь СМ". В первую очередь речь идет о сверхмощной антенне для него
- сказал собеседник агентства.
По его словам, новая антенна позволит быстрее засекать цель, быстрее реагировать и лучше работать на полном ходу.
Также завершается работа по созданию нового поколения ракет для "Панциря
- сообщил источник.
Ранее источник в ОПК сообщал , что дальность действия зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь" может возрасти до 60 км благодаря использованию гиперзвуковых ракет. В настоящий момент дальность действия комплекса составляет около 20 км.
По данным военного ведомства, модернизированный комплекс "Панцирь СМ" поступит в войска уже в этом году.
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17.05.2018
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Восход
14007
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№1
18.05.2018 01:36
Создатели Панциря пытаются залезть в нишу не только ТОРа, но уже и БУКа....
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штурм
3827
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№2
18.05.2018 05:09
Помимо новой РЛС, следует оборудовать новые и уже выпущенные машины средствами РЭБ для борьбы с БЛА, КР и самонаводящимися ПТР.
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DEMiURG
48
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№3
18.05.2018 05:45
А зачем Панцирю стрельба на 60 км? Ему и 30 за глаза. Лучше бы увеличили число обстреливаемых целей, повысили защищенность от РЭБ, удешевили ракеты и увеличили БК.
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Сергей-82
12979
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№4
18.05.2018 07:04
Создатели Панциря пытаются залезть в нишу не только ТОРа, но уже и БУКа....Почему бы нет,если ЗУР останутся в таких же размерах и относительно дешевыми.У вероятного противника УАБ летают на 100 км,лупить по ним с Бук дорого. Все меняется появились планирующие УАБ,относительно дешевые КР с дальностью пуска в сотни км.
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BorSch
5393
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№5
18.05.2018 07:16
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Сергей-82
12979
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№6
18.05.2018 07:26
в нишу не только ТОРа, но уже и БУКа....Кстати тут же возникает большой вопрос,почему на Панцире смогли достичь 60 км и при этом сохранились и в ЗРК МД ,создав малогабаритную ЗУР(дальность не знаю,но думаю вполне может быть 5-7 км),а вот Тор так и топчится в МД ,при этом имеет дорогую ЗУР,да и сам очень дорог,примерно тоже самое по Бук,да сейчас их возможностей еще хватает,а в будущем???
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mikhalich
5335
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№7
18.05.2018 07:42
Кстати тут же возникает большой вопрос,почему на Панцире смогли достичь 60 км и при этом сохранились и в ЗРК МД ,создав малогабаритную ЗУР(дальность не знаю,но думаю вполне может быть 5-7 км),а вот Тор так и топчится в МД ,при этом имеет дорогую ЗУР,да и сам очень дорог,примерно тоже самое по Бук,да сейчас их возможностей еще хватает,а в будущем???
Видимо, надо смотреть, как ЗУР себя ведет на всем участке полета. Я так понимаю, что Тор и БУк баллистическим участком не балуются.
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Сергей-82
12979
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№8
18.05.2018 07:54
Цитата, mikhalich сообщ. №7
Я так понимаю, что Тор и БУк баллистическим участком не балуются.Возможно,но как понимаю для Панцире основные цели это АСП,как я написал выше дальность УАБ уже под 100 км,обратите внимание в Сирии,Бук применяют по АСП,сбитый Ф-16 Суфа на счету С-200,по сути Бук не способен бороться с носителями вооруженными современными АСП(исключение составляет только Бук-3),то есть ли в 80-х он мог бороться с носителями,то сейчас НЕТ.
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Павел 1978
9776
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№9
18.05.2018 08:30
насколько я понял, что СОЦ и СУО разнесли на разные машины.
Имхо, но - зря.
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ID: 1746
333
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№10
18.05.2018 08:52
В 2014 году была статейка про Панцирь СМ https://topwar.ru/39281-skoro-sostoitsya-demonstraciya-novogo-zenitnogo-kompleksa-pancir-sm.html
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forumow
4791
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№11
18.05.2018 09:04
Цитата
источник в ОПК сообщал , что дальность действия зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь" может возрасти до 60 км благодаря использованию гиперзвуковых ракет. В настоящий момент дальность действия комплекса составляет около 20 км.Ну так "Гермесу" созданному на базе той же ракеты ваще 100 км обещают, при запуске с авиационного носителя правда. Ракеты "Панциря" имеют много общего со снарядами РСЗО, их РДТТ насколько помню выпускают на тех же предприятиях. Вполне сопоставимая выходит и дальность.
вот Тор так и топчится в МД ,при этом имеет дорогую ЗУР,да и сам очень дорог,примерно тоже самое по Бук,да сейчас их возможностей еще хватает,а в будущем???Зато возможности поражения скоростных маневренных целей выше. Летящий по инерции, почти весь свой маршрут, поражающий элемент 57Э6 тут гораздо слабее. В будущем "Тор" и по гиперзвуку будет работать.
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Воин3D
1661
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№12
18.05.2018 09:42
Кстати тут же возникает большой вопрос,почему на Панцире смогли достичь 60 км и при этом сохранились и в ЗРК МД ,создав малогабаритную ЗУР(дальность не знаю,но думаю вполне может быть 5-7 км),а вот Тор так и топчится в МД ,при этом имеет дорогую ЗУР,да и сам очень дорог,примерно тоже самое по Бук,да сейчас их возможностей еще хватает,а в будущем???При всем при том, ТОР превосходит Панцирь в своей нише.
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Павел 1978
9776
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№13
18.05.2018 10:29
Цитата, Воин3D сообщ. №12
При всем при том, ТОР превосходит Панцирь в своей нише.по канальности вряд ли...
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Геннадий Гущин
321
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№14
18.05.2018 13:36
Создатели Панциря пытаются залезть в нишу не только ТОРа, но уже и БУКа....Просто расширяют противоракетные возможности системы. То, что "Панцирь-СМ" сможет поражать некоторые типы целей на дальности до 60 км, ещё не делает из него аналог "Бука-М3". Хотя, в ряде случаев, может позволить экономить более дорогие ракеты "Бука-М2" или С-350. Да и по противоракетным возможностям они в разных нишах. "Панцирь-СМ" по заявлениям сможет перехватывать оперативно-тактические ракеты с дальностью до 250–300 км, а для "Бук-М3" и С-350 заявлено поражение баллистических ракет малой дальности с дальностью пуска до 1000–1100 км.
А зачем Панцирю стрельба на 60 км? Ему и 30 за глаза.Прежде всего, для поражения оперативно-тактических ракет. Но и по слабоманёвренной аэродинамической цели при случае можно пуск на среднюю дальности произвести.
Лучше бы увеличили число обстреливаемых целей, повысили защищенность от РЭБ, удешевили ракеты и увеличили БК.Так это и делают.
Кстати тут же возникает большой вопрос,почему на Панцире смогли достичь 60 км и при этом сохранились и в ЗРК МД ,создав малогабаритную ЗУР(дальность не знаю,но думаю вполне может быть 5-7 км),а вот Тор так и топчится в МД ,при этом имеет дорогую ЗУР,да и сам очень дорог,примерно тоже самое по Бук,да сейчас их возможностей еще хватает,а в будущем???У них принципы действия ракет разные. У "Панциря" скоростные двухступенчатые ракеты малого калибра, которые летят по инерции почти весь путь до цели, что позволяет экономить топливо на единицу дальности, снизить потерю скорости и сделать ракету легче и дешевле, но не позволяет установить на ракету ГСН и манёвренность на большой дальности снижается. У "Тора", наоборот, более тяжёлые ракеты с большим запасом топлива, двигатель которых работает большую часть пути. Это позволяет интенсивно маневрировать на конечном участке траектории при пусках на большую дальность, но после выгорания топлива ракета быстрее теряет скорость. Каждый из способов имеет свои преимущества и недостатки, поэтому в идеале лучше сочетать оба вида ЗРК, как это и было в СССР с "Торами" и "Тунгусками". Собственно, разработчики ракет 9М338 возятся не с самой ракетой, а с установкой на неё тепловизионной ГСН. С ней дальность комплекса должна вырасти до 20 км. В некоторых случаях наличие самонаведения ракет может быть очень полезно. А "Панцирь-СМ" сможет поражать недоступные для "Тора-М2" ОТР.
Цитата, mikhalich сообщ. №7
Видимо, надо смотреть, как ЗУР себя ведет на всем участке полета. Я так понимаю, что Тор и БУк баллистическим участком не балуются.На счёт "Тора" сложно сказать, а "Бук" вполне может запускать ракеты по баллистическим траекториям.
Цитата, Сергей-82 сообщ. №8
Возможно,но как понимаю для Панцире основные цели это АСПИ "Панцирь" и "Тор" могут поражать разные типы целей, но у них своя специфика, поэтому по одним типам целей будет более эффективен "Панцирь", а по другим "Тор".
Цитата, Павел 1978 сообщ. №9
насколько я понял, что СОЦ и СУО разнесли на разные машины.Не факт. Там показывали разные варианты ЗРК, как с СОЦ, так и без, с пушками и только с ракетами. Станции наведения были на всех вариантах. Была 3D-модель "Панциря-СМ" на шасси "Курганца-25" с СОЦ и с 24 ракетами без пушек.
https://s7.hostingkartinok.com/uploads/images/2015/01/523215848794470efa47ae36238b2e63.jpg
Могут на все машины СОЦ поставить, а могут разделить на пусковые с СОЦ и пусковые без СОЦ в целях экономии.
Цитата, forumow сообщ. №11
Ну так "Гермесу" созданному на базе той же ракеты ваще 100 км обещают, при запуске с авиационного носителя правда.Нет. "Гермес" создали на основе стартовой ступени от ЗУР 95Я6М с увеличенным со 170 до 210 мм диаметром. А новая гиперзвуковая ракета 23Я6 создаётся на основе метеоракеты "Мера". У неё стартовая ступень тоже имеет диаметр 170 мм, но длиннее, чем у 95Я6М и использует более мощное топливо. "Мера" и 23Я6 имеют максимальную скорость 2000 м/с. Маршевая ступень метеоракеты поднималась на высоту до 110 км. Для 23Я6 заявлена высота поражения целей в 35 км. Возможно, это не предел. Кстати, ракета с увеличенной разгонной ступенью для запуска с самолётов не заявлена. Только с кораблей и наземных ПУ.
Цитата, forumow сообщ. №11
Летящий по инерции, почти весь свой маршрут, поражающий элемент 57Э6 тут гораздо слабее. В будущем "Тор" и по гиперзвуку будет работать.Во-первых, с точностью до наоборот. Для 23Я6 заявлена возможность поражать цели со скоростью до 1300 м/с при собственной максимальной скорости в 2000 м/с, а у 9М338 до 700 м/с, при собственной максимальной в 1000 м/с. Во-вторых, по гиперзвуковым целям смогут работать только ЗРК большой дальности типа С-300В4, С-400 и С-500. Слишком они сложные.
Цитата, Павел 1978 сообщ. №13
по канальности вряд ли...Последние модификации по целям обе четырёхканальные.
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forumow
4791
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№15
18.05.2018 14:30
Для 23Я6 заявлена возможность поражать цели со скоростью до 1300 м/с при собственной максимальной скорости в 2000 м/с, а у 9М338 до 700 м/с, при собственной максимальной в 1000 м/с.А маневрирующие при этом цели...?
Кстати, ракета с увеличенной разгонной ступенью для запуска с самолётов не заявлена. Только с кораблей и наземных ПУ.Писали что два варианта 20 и 100 км и мультиплатформенная:
https://vpk.name/news/129509_ptrk_germes_sposoben_unichtozhit_cel_na_udalenii_100_kilometrov.html
по гиперзвуковым целям смогут работать только ЗРК большой дальности типа С-300В4, С-400 и С-500. Слишком они сложные.https://vpk.name/news/164415_zavod_kupol_razrabotaet_zrk_tor_dlya_borbyi_s_giperzvukovyimi_obektami.html
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Геннадий Гущин
321
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№16
18.05.2018 16:27
А маневрирующие при этом цели...?А маневрирующие, естественно, с меньшей скоростью и на меньших дальностях.
Писали что два варианта 20 и 100 км и мультиплатформенная:Основная модификация ракеты имеющая диаметр разгонной ступени 170 мм, с различных носителей по разным целям может запускаться на разные дальности. Для комплекса "Гермес-А" с самолёта на сверхзвуке с большой высоты до 35–40 км, с вертолёта – до 18–20 км, с наземных ПУ "Байкал", "Гермес-С" и корабельной "Гермес-К" до 20–25 км. Возможна интеграция этой модификации ракеты в "Панцирь-М" и "Панцирь-СМ". Ракета со стартовой ступенью диаметром 210 мм заявлена только для комплексов "Гермес" на шасси грузового автомобиля и морского "Гермес-К". Дальность до 100 км с пикированием на цель под углом близким к 90 градусам и до 130 км при подлёте под малым углом. Так что дальняя ракета может ставиться на разные корабли и катера, а так же на грузовые шасси, значит тоже мультиплатформенная. Но про её установку на самолёты пока ни кто не заявлял. Вероятно, она для горизонтального запуска и не предназначена. Только под большим углом.
https://vpk.name/news/164415_zavod_kupol_razrabotaet_zrk_tor_dlya_borbyi_s_giperzvukovyimi_obektami.htmlПохоже директор "Купола" сильно преувеличил. Или журналисты его слова переврали. Поражать гиперзвуковые цели не сможет даже "Панцирь-СМ" с собственной гиперзвуковой ракетой. По крайней мере в обозримой перспективе. "Тор-М2" под такие задачи придётся заново переделывать. У него ракета имеет вдвое меньшую максимальную скорость, чем у "Панциря-СМ". Из всех ныне существующих ЗРК возможность поражения гиперзвуковых целей заявлена только для С-300В4 и С-400, и то с ограничениями, а так же для С-500. США заявили о желании придать в будущем такие способности комплексам THAAD и Aegis с противоракетами SM-3. То есть, комплексы с ракетами имеющими максимальную скорость от 2800 до 5000 м/с и значительную манёвренность. Ну и, теоретически GMD и А-135 могут для таких целей при определённых условиях угрозу представлять, и то не во всех случаях. Все остальные комплексы против подобных целей практически бесполезны
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Терентий_410
96
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№17
18.05.2018 21:07
Создатели Панциря пытаются залезть в нишу не только ТОРа,
но уже и БУКа.
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Дальность 60 км без самонаведения? Возникнут проблемы
уменьшения точности, также есть вопросы по защите от
помех радиокомандной линии.
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Grey_wolf
3602
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№18
18.05.2018 21:40
Создатели Панциря пытаются залезть в нишу не только ТОРа, но уже и БУКа....Тор и Бук являются комплексами ПВО СВ.
Рост дальности ракет панциря скорее всего попытка закрыть "мертвые зоны" с-400 объектовой ПВО.
Вот когда появится панцирь-св имеет смысл рассуждать на тему попыток закрыть нишу выше указанных.
Другой вопрос в том что по пво-св вопросов больше чем ответов. Вроде и комплексы разрабатываются, а вроде и натурных образцов не показано.
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