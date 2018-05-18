В войсках ждут модернизированный ЗРК "Панцирь СМ". В чем новшества?

Геннадий Гущин 321

№14 18.05.2018 13:36 Восход сообщ. №1 Цитата, Создатели Панциря пытаются залезть в нишу не только ТОРа, но уже и БУКа.... Просто расширяют противоракетные возможности системы. То, что "Панцирь-СМ" сможет поражать некоторые типы целей на дальности до 60 км, ещё не делает из него аналог "Бука-М3". Хотя, в ряде случаев, может позволить экономить более дорогие ракеты "Бука-М2" или С-350. Да и по противоракетным возможностям они в разных нишах. "Панцирь-СМ" по заявлениям сможет перехватывать оперативно-тактические ракеты с дальностью до 250–300 км, а для "Бук-М3" и С-350 заявлено поражение баллистических ракет малой дальности с дальностью пуска до 1000–1100 км.



DEMiURG сообщ. №3 Цитата, А зачем Панцирю стрельба на 60 км? Ему и 30 за глаза. Прежде всего, для поражения оперативно-тактических ракет. Но и по слабоманёвренной аэродинамической цели при случае можно пуск на среднюю дальности произвести.



DEMiURG сообщ. №3 Цитата, Лучше бы увеличили число обстреливаемых целей, повысили защищенность от РЭБ, удешевили ракеты и увеличили БК. Так это и делают.



Сергей-82 сообщ. №6 Цитата, Кстати тут же возникает большой вопрос,почему на Панцире смогли достичь 60 км и при этом сохранились и в ЗРК МД ,создав малогабаритную ЗУР(дальность не знаю,но думаю вполне может быть 5-7 км),а вот Тор так и топчится в МД ,при этом имеет дорогую ЗУР,да и сам очень дорог,примерно тоже самое по Бук,да сейчас их возможностей еще хватает,а в будущем??? У них принципы действия ракет разные. У "Панциря" скоростные двухступенчатые ракеты малого калибра, которые летят по инерции почти весь путь до цели, что позволяет экономить топливо на единицу дальности, снизить потерю скорости и сделать ракету легче и дешевле, но не позволяет установить на ракету ГСН и манёвренность на большой дальности снижается. У "Тора", наоборот, более тяжёлые ракеты с большим запасом топлива, двигатель которых работает большую часть пути. Это позволяет интенсивно маневрировать на конечном участке траектории при пусках на большую дальность, но после выгорания топлива ракета быстрее теряет скорость. Каждый из способов имеет свои преимущества и недостатки, поэтому в идеале лучше сочетать оба вида ЗРК, как это и было в СССР с "Торами" и "Тунгусками". Собственно, разработчики ракет 9М338 возятся не с самой ракетой, а с установкой на неё тепловизионной ГСН. С ней дальность комплекса должна вырасти до 20 км. В некоторых случаях наличие самонаведения ракет может быть очень полезно. А "Панцирь-СМ" сможет поражать недоступные для "Тора-М2" ОТР.



mikhalich сообщ. №7 Цитата, Видимо, надо смотреть, как ЗУР себя ведет на всем участке полета. Я так понимаю, что Тор и БУк баллистическим участком не балуются. На счёт "Тора" сложно сказать, а "Бук" вполне может запускать ракеты по баллистическим траекториям.



Сергей-82 сообщ. №8 Цитата, Возможно,но как понимаю для Панцире основные цели это АСП И "Панцирь" и "Тор" могут поражать разные типы целей, но у них своя специфика, поэтому по одним типам целей будет более эффективен "Панцирь", а по другим "Тор".



Павел 1978 сообщ. №9 Цитата, насколько я понял, что СОЦ и СУО разнесли на разные машины.

Имхо, но - зря. Не факт. Там показывали разные варианты ЗРК, как с СОЦ, так и без, с пушками и только с ракетами. Станции наведения были на всех вариантах. Была 3D-модель "Панциря-СМ" на шасси "Курганца-25" с СОЦ и с 24 ракетами без пушек.

https://s7.hostingkartinok.com/uploads/images/2015/01/523215848794470efa47ae36238b2e63.jpg

Могут на все машины СОЦ поставить, а могут разделить на пусковые с СОЦ и пусковые без СОЦ в целях экономии.



forumow сообщ. №11 Цитата, Ну так "Гермесу" созданному на базе той же ракеты ваще 100 км обещают, при запуске с авиационного носителя правда. Нет. "Гермес" создали на основе стартовой ступени от ЗУР 95Я6М с увеличенным со 170 до 210 мм диаметром. А новая гиперзвуковая ракета 23Я6 создаётся на основе метеоракеты "Мера". У неё стартовая ступень тоже имеет диаметр 170 мм, но длиннее, чем у 95Я6М и использует более мощное топливо. "Мера" и 23Я6 имеют максимальную скорость 2000 м/с. Маршевая ступень метеоракеты поднималась на высоту до 110 км. Для 23Я6 заявлена высота поражения целей в 35 км. Возможно, это не предел. Кстати, ракета с увеличенной разгонной ступенью для запуска с самолётов не заявлена. Только с кораблей и наземных ПУ.



forumow сообщ. №11 Цитата, Летящий по инерции, почти весь свой маршрут, поражающий элемент 57Э6 тут гораздо слабее. В будущем "Тор" и по гиперзвуку будет работать. Во-первых, с точностью до наоборот. Для 23Я6 заявлена возможность поражать цели со скоростью до 1300 м/с при собственной максимальной скорости в 2000 м/с, а у 9М338 до 700 м/с, при собственной максимальной в 1000 м/с. Во-вторых, по гиперзвуковым целям смогут работать только ЗРК большой дальности типа С-300В4, С-400 и С-500. Слишком они сложные.



Павел 1978 сообщ. №13 Цитата, по канальности вряд ли... Последние модификации по целям обе четырёхканальные. Просто расширяют противоракетные возможности системы. То, что "Панцирь-СМ" сможет поражать некоторые типы целей на дальности до 60 км, ещё не делает из него аналог "Бука-М3". Хотя, в ряде случаев, может позволить экономить более дорогие ракеты "Бука-М2" или С-350. Да и по противоракетным возможностям они в разных нишах. "Панцирь-СМ" по заявлениям сможет перехватывать оперативно-тактические ракеты с дальностью до 250–300 км, а для "Бук-М3" и С-350 заявлено поражение баллистических ракет малой дальности с дальностью пуска до 1000–1100 км.Прежде всего, для поражения оперативно-тактических ракет. Но и по слабоманёвренной аэродинамической цели при случае можно пуск на среднюю дальности произвести.Так это и делают.У них принципы действия ракет разные. У "Панциря" скоростные двухступенчатые ракеты малого калибра, которые летят по инерции почти весь путь до цели, что позволяет экономить топливо на единицу дальности, снизить потерю скорости и сделать ракету легче и дешевле, но не позволяет установить на ракету ГСН и манёвренность на большой дальности снижается. У "Тора", наоборот, более тяжёлые ракеты с большим запасом топлива, двигатель которых работает большую часть пути. Это позволяет интенсивно маневрировать на конечном участке траектории при пусках на большую дальность, но после выгорания топлива ракета быстрее теряет скорость. Каждый из способов имеет свои преимущества и недостатки, поэтому в идеале лучше сочетать оба вида ЗРК, как это и было в СССР с "Торами" и "Тунгусками". Собственно, разработчики ракет 9М338 возятся не с самой ракетой, а с установкой на неё тепловизионной ГСН. С ней дальность комплекса должна вырасти до 20 км. В некоторых случаях наличие самонаведения ракет может быть очень полезно. А "Панцирь-СМ" сможет поражать недоступные для "Тора-М2" ОТР.На счёт "Тора" сложно сказать, а "Бук" вполне может запускать ракеты по баллистическим траекториям.И "Панцирь" и "Тор" могут поражать разные типы целей, но у них своя специфика, поэтому по одним типам целей будет более эффективен "Панцирь", а по другим "Тор".Не факт. Там показывали разные варианты ЗРК, как с СОЦ, так и без, с пушками и только с ракетами. Станции наведения были на всех вариантах. Была 3D-модель "Панциря-СМ" на шасси "Курганца-25" с СОЦ и с 24 ракетами без пушек.Могут на все машины СОЦ поставить, а могут разделить на пусковые с СОЦ и пусковые без СОЦ в целях экономии.Нет. "Гермес" создали на основе стартовой ступени от ЗУР 95Я6М с увеличенным со 170 до 210 мм диаметром. А новая гиперзвуковая ракета 23Я6 создаётся на основе метеоракеты "Мера". У неё стартовая ступень тоже имеет диаметр 170 мм, но длиннее, чем у 95Я6М и использует более мощное топливо. "Мера" и 23Я6 имеют максимальную скорость 2000 м/с. Маршевая ступень метеоракеты поднималась на высоту до 110 км. Для 23Я6 заявлена высота поражения целей в 35 км. Возможно, это не предел. Кстати, ракета с увеличенной разгонной ступенью для запуска с самолётов не заявлена. Только с кораблей и наземных ПУ.Во-первых, с точностью до наоборот. Для 23Я6 заявлена возможность поражать цели со скоростью до 1300 м/с при собственной максимальной скорости в 2000 м/с, а у 9М338 до 700 м/с, при собственной максимальной в 1000 м/с. Во-вторых, по гиперзвуковым целям смогут работать только ЗРК большой дальности типа С-300В4, С-400 и С-500. Слишком они сложные.Последние модификации по целям обе четырёхканальные.