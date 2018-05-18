Французский адмирал оценил российские подлодки
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Современные российские подводные лодки хорошо вооружены, они невероятно быстрые и тихие, передает РИА Новости заявление начальника штаба ВМС Франции адмирала Кристофа Празака.
Минобороны РФ
Выступая в Центре международных и стратегических исследований в Вашингтоне, Празак отметил мощное ракетное вооружение современных подводных лодок ВМФ России.
Кроме того, российские подлодки невероятно быстрые и тихие,
добавил адмирал.
Он также отметил резкое увеличение количества кораблей в китайских ВМС.
По словам Празака, НОАК за последние 4 года ввела в строй 80 кораблей, "что равняется всему надводному флоту Франции".
Кроме того, указал он, второй китайский авианосец уже вышел в море на испытания.
Всё это указывает на то, "Франция и флот других стран НАТО не могут гарантировать себе лидирующие позиции в мире", заключил адмирал.
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17.05.2018
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