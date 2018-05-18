Французский адмирал оценил российские подлодки

Современные российские подводные лодки хорошо вооружены, они невероятно быстрые и тихие, передает РИА Новости заявление начальника штаба ВМС Франции адмирала Кристофа Празака.

Минобороны РФ

Выступая в Центре международных и стратегических исследований в Вашингтоне, Празак отметил мощное ракетное вооружение современных подводных лодок ВМФ России.

Кроме того, российские подлодки невероятно быстрые и тихие,

добавил адмирал.

Он также отметил резкое увеличение количества кораблей в китайских ВМС.

По словам Празака, НОАК за последние 4 года ввела в строй 80 кораблей, "что равняется всему надводному флоту Франции".

Кроме того, указал он, второй китайский авианосец уже вышел в море на испытания.

Всё это указывает на то, "Франция и флот других стран НАТО не могут гарантировать себе лидирующие позиции в мире", заключил адмирал.