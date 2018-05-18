Исчерпана и истощена. Эрдоган обвинил ООН в бездеятельности
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Турецкий лидер Тайип Эрдоган обвинил ООН в неспособности решать мировые проблемы, передает РИА Новости.
http://www.globallookpress.com
Заявление президента было сделано в связи с событиями границе сектора Газа и Израиля.
По его словам, всемирная организация исчерпана и истощена – "международное сообщество использует двойные стандарты перед лицом попрания прав и свобод палестинцев".
Если бы эти нападения происходили в каком-либо другом регионе, то вызвали бы протест всего мира. Но, к сожалению, мировое сообщество пренебрежительно отнеслось к действиям Израиля против палестинцев,
сказал Эрдоган на вечерней трапезе во время священного для мусульман поста Рамадан.
Он призвал мировое сообщество "приложить все усилия для прекращения действий израильских властей в отношении мирного населения Палестины".
Если на израильскую тиранию не будет дан ответ, мир очень быстро скатится к хаосу, где властвуют головорезы,
добавил турецкий лидер.
Ранее он обвинил Белый дом в пособничестве Израилю. По его мнению, Вашингтон своим решением о переносе посольства в Иерусалим потворствует еврейскому государству.
Напомним, акции протеста возобновились в секторе Газа в понедельник. Израильские солдаты открыли по митингующим огонь на поражение. В столкновениях погиб 61 палестинец, более тысячи детей получили ранения. В Палестине и Турции был объявлен трехдневный траур.
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17.05.2018
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Израильтянин
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№1
18.05.2018 09:24
Турецкий лидер Тайип Эрдоган обвинил ООН в неспособности решать мировые проблемы, передает РИА Новости. Заявление президента было сделано в связи с событиями границе сектора Газа и Израиля. По его словам, всемирная организация исчерпана и истощена – "международное сообщество использует двойные стандарты перед лицом попрания прав и свобод
Всего одно слово меняешь и все сразу совсем не так:))
По словам самим палестинцев из 62 погибших 50 были боевиками Хамас. И лишь 12 не принадлежали этой группировке.
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