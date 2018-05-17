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Две "сирийские" "Варшавянки" могут встать на докование в дружественной стране

18.05.2018 Военное обозрение 512 0
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Две подводные лодки Черноморского флота проекта 636.3 "Великий Новгород" и "Колпино", длительное время находящиеся в Средиземном море, в ближайшее время могут встать на ремонт в одной из дружественных стран региона, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на военно-дипломатический источник.

Минобороны РФ

Существует три варианта решения проблемы - либо возвращение лодок на завод - изготовитель ("Адмиралтейские верфи", Санкт-Петербург), либо отправка в пункт материально-технического обеспечения (ПМТО) ВМФ России в сирийском Тартусе плавучего дока, либо докование в одной из дружественных стран Средиземноморья

- пояснил он.

По его словам, "третий вариант считается предпочтительным с точки зрения экономии средств и ресурса лодок и находится в проработке, тем более что у ВМС ряда стран региона на вооружении находятся подводные лодки этого и похожего проектов".

Ранее сообщалось, что носители крылатых ракет "Калибр-ПЛ" подлодки "Великий Новгород" и "Колпино" остались на постоянной основе в составе Постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море. По имеющимся данным, благодаря возможностям ПМТО в Тартусе проводилась перезарядка их боекомплекта, в марте - апреле прошла первая ротация экипажей.
17.05.2018
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Польша
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Адмиралтейские верфи
Минoбороны РФ
Проекты
636.3
877 Палтус
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