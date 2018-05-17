Две "сирийские" "Варшавянки" могут встать на докование в дружественной стране
|
|
Две подводные лодки Черноморского флота проекта 636.3 "Великий Новгород" и "Колпино", длительное время находящиеся в Средиземном море, в ближайшее время могут встать на ремонт в одной из дружественных стран региона, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на военно-дипломатический источник.
Минобороны РФ
Существует три варианта решения проблемы - либо возвращение лодок на завод - изготовитель ("Адмиралтейские верфи", Санкт-Петербург), либо отправка в пункт материально-технического обеспечения (ПМТО) ВМФ России в сирийском Тартусе плавучего дока, либо докование в одной из дружественных стран Средиземноморья
- пояснил он.
По его словам, "третий вариант считается предпочтительным с точки зрения экономии средств и ресурса лодок и находится в проработке, тем более что у ВМС ряда стран региона на вооружении находятся подводные лодки этого и похожего проектов".
Ранее сообщалось, что носители крылатых ракет "Калибр-ПЛ" подлодки "Великий Новгород" и "Колпино" остались на постоянной основе в составе Постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море. По имеющимся данным, благодаря возможностям ПМТО в Тартусе проводилась перезарядка их боекомплекта, в марте - апреле прошла первая ротация экипажей.
|
17.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
20.03.2018 Подводные силы ВМФ: океанская многоцелевая система
09.08.2017 Подводная лодка "Краснодар" вышла из состава постоянного соединения ВМФ в Средиземном море и направляется в Севастополь
03.07.2017 "Лидер", "Прибой" и морской "Панцирь": чем запомнился военно-морской салон
20.03.2017 Подводная мощь: ВМФ ожидает масштабное пополнение сил к годовщине
22.12.2016 Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события в военной сфере в 2017 году
15.12.2016 Выбор РИА Новости: главные события 2016 года в сфере обороны и безопасности
25.11.2016 Подводные лодки проекта 636.3 "Варшавянка". Досье
31.10.2016 Верфи России: "великокняжеские" "Бореи", хищные "Ясени" и корабли-невидимки