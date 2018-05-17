НАТО покажет свои возможности. В Норвегии пройдет "самое масштабное" учение

В Ноябре НАТО проведет в Норвегии крупнейшее за последние 30 лет учение с участием 20 тыс. военнослужащих, передает ТАСС.

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Как заявил главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапаротти, "альянс покажет России свои способности по защите суверенной страны", отметив, что учение станет "демонстрацией возможностей сдерживания альянса".

Учение Trident Juncture 2018 пройдет в ноябре в Норвегии. В нем примут участие 40 тыс. военных из 30 стран, включая партнеров НАТО, это будут самые масштабные маневры за последние годы,

сказал в свою очередь главнокомандующий НАТО по трансформации генерал Дени Мерсье.

Он подчеркнул, что они превзойдут по своим масштабам Trident Juncture 2015, "которые были самыми крупными маневрами НАТО с конца холодной войны".

Это учение будет содержать воздушную, морскую и наземную части и Норвегия предоставит для этого все условия. Холодная и сырая погода станет еще одним вызовом, с которым справится НАТО. Сценарий этих маневров вымышлен, но выводы будут реальны. Мы проведем проверку и демонстрацию наших новых военных возможностей,

заявил генерал.

Он также пообещал, что пригласить на мероприятие международных наблюдателей, чтобы полностью соблюсти международные обязательства по его проведению.