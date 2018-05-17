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США через год разрушат монополию России на пилотируемые полеты в космос

18.05.2018 Военное обозрение 475 0
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США потеряют зависимость от России в пилотируемой космонавтике со следующего года, говорится в презентации директора департамента развития коммерческих проектов "Роскосмоса" Анны Кудрявцевой.

https://www.roscosmos.ru/

После закрытия проекта Space Shuttle в 2011 году США потеряли независимый доступ в космос. Полеты американских астронавтов на Международную космическую станцию с тех пор осуществляются только на российских кораблях "Союз". До 2016 года транспортное обеспечение американского сегмента станции проводилось в основном отечественными кораблями "Прогресс".

Сегодня только Россия обладает полным набором отработанных технологий пилотируемых полетов и эксплуатации орбитальных объектов. В 2019 году США введут в эксплуатацию свои корабли и обеспечат себе независимость от России

– заявила Кудрявцева

В настоящее время для пилотируемых запусков Россия располагает ракетами "Союз-ФГ" и "Союз-2.1а", пилотируемым кораблем "Союз МС", грузовым "Прогресс МС" и российским сегментом МКС, в то время как США располагают лишь грузовыми кораблями Dragon и Cygnus.

Согласно доклада, США с 2006 года разрабатывают пилотируемые корабли CST 100, Dragon-2, Orion, корабль снабжения DreamChaser и прорабатывают облик лунной станции и лунной базы. В России на перспективу имеются лишь проекты ракеты "Союз-5" и корабля "Федерация".
17.05.2018
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