Эксперт назвал задачи кораблей ВМФ РФ в Средиземноморье
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Боевое дежурство российских надводных и подводных кораблей, вооруженных "Калибрами, в Средиземном море направлено на стратегическое неядерное сдерживание всех потенциально враждебных военных сил в регионе, передает РИА Новости заявление военного эксперта, главного редактора журнала "Национальная оборона" Игоря Коротченко.
Минобороны РФ
Ранее Владимир Путин сообщил, что корабли с крылатыми ракетами "Калибр" будут нести постоянную боевую вахту в Средиземном море.
Это решение, прежде всего, обусловлено вопросами национальной безопасности России. Корабли и подводные лодки, оснащенные "Калибрами", – это реальный компонент стратегического неядерного сдерживания. Россия вошла в клуб избранных мировых держав, обладающих таким оружием, которое позволяет гибко и оперативно осуществлять высокоточные удары по любым целям на расстоянии до нескольких тысяч километров,
сказал эксперт.
Он подчеркнул, что подобными возможностями сегодня не обладает ни одна мировая держава, кроме России и США.
Таким образом наша страна обнулит любые планы тех, кто попробует покуситься на её безопасность. Это, в том числе, элемент сдерживания НАТО и любых других сил, которые рассматривают Россию как возможного противника. Группировка ВМФ России в Средиземном море нейтрализует огромный спектр угроз,
добавил Коротченко.
При этом эксперт напомнил, что ранее российский президент отметил возможность оснащения "Калибров" как обычным, так и ядерным боезарядом.
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17.05.2018
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