Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Эксперт назвал задачи кораблей ВМФ РФ в Средиземноморье

18.05.2018 Военное обозрение 300 0
0
Понравилась новость?
 0

Боевое дежурство российских надводных и подводных кораблей, вооруженных "Калибрами, в Средиземном море направлено на стратегическое неядерное сдерживание всех потенциально враждебных военных сил в регионе, передает РИА Новости заявление военного эксперта, главного редактора журнала "Национальная оборона" Игоря Коротченко.

Минобороны РФ

Ранее Владимир Путин сообщил, что корабли с крылатыми ракетами "Калибр" будут нести постоянную боевую вахту в Средиземном море.

Это решение, прежде всего, обусловлено вопросами национальной безопасности России. Корабли и подводные лодки, оснащенные "Калибрами", – это реальный компонент стратегического неядерного сдерживания. Россия вошла в клуб избранных мировых держав, обладающих таким оружием, которое позволяет гибко и оперативно осуществлять высокоточные удары по любым целям на расстоянии до нескольких тысяч километров,

сказал эксперт.

Он подчеркнул, что подобными возможностями сегодня не обладает ни одна мировая держава, кроме России и США.

Таким образом наша страна обнулит любые планы тех, кто попробует покуситься на её безопасность. Это, в том числе, элемент сдерживания НАТО и любых других сил, которые рассматривают Россию как возможного противника. Группировка ВМФ России в Средиземном море нейтрализует огромный спектр угроз,

добавил Коротченко.

При этом эксперт напомнил, что ранее российский президент отметил возможность оснащения "Калибров" как обычным, так и ядерным боезарядом.
17.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Калибр КР
Ядерный щит

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.05 07:15
  • 13
Газа под ударами израильской авиации
  • 18.05 23:18
  • 14
Американское превосходство: "Абрамсы" уже не подбить "Корнетами"
  • 18.05 23:04
  • 21
Дурные предчувствия
  • 18.05 22:15
  • 7337
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 18.05 22:08
  • 4
Правительство Болгарии одобрило покупку новых истребителей и бронемашин
  • 18.05 21:40
  • 18
В войсках ждут модернизированный ЗРК "Панцирь СМ". В чем новшества?
  • 18.05 21:04
  • 3
Вячеслав Моше Кантор о безопасной толерантности и её роли в современном мире
  • 18.05 20:58
  • 3
США - Пхеньяну: Вывозите ЯО - получаете рис с тушёнкой
  • 18.05 20:55
  • 2
Индия может отказаться от французского истребителя в пользу Су-30МКИ
  • 18.05 20:49
  • 11
"Если не "Ангара", то что?"
  • 18.05 19:42
  • 5
Ответ не заставит себя ждать
  • 18.05 19:38
  • 4
УАЗ с минометом - быстро доедем, точно накроем
  • 18.05 18:56
  • 1
Дайте нам авианосец! Страны Балтии запросили у США усиление авиацией и флотом
  • 18.05 18:49
  • 69
Российский "Кинжал" назван главной угрозой для авианосцев США
  • 18.05 17:24
  • 4
Путин предложил наладить поставки в серию газотурбинных агрегатов для кораблей
другие обсуждаемые темы