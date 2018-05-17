"Китайская SpaceX" запустила первую ракету
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Пуск носителя Chongqing Liangjiang Star.
Источник: Yang Guanyu / AP
В Китае частная компания впервые запустила собственную ракету, сообщает Reuters.
Пуск носителя Chongqing Liangjiang Star, разработанного OneSpace Technology, состоялся 17 мая 2018 года с площадки на северо-западе страны. Старт признан успешным.
Ракета способна выводить до 100 килограммов груза на орбиту высотой около 800 километров. Отмечается, что Chongqing Liangjiang Star, в длину достигающая 9 метров, оснащена твердотопливным двигателем, созданным компанией, и использует энергосберегающие технологии, в частности беспроводную связь, позволяющие снизить затраты на топливо примерно на 30 процентов.
OneSpace Technology со штаб-квартирой в Пекине основана в 2015 году при поддержке государства в рамках программы "Один пояс и один путь". Компания планирует провести 10 запусков в 2019 году и рассчитывает стать одним из мировых лидеров по выведению малых космических аппаратов.
В 2017 году OneSpace Technology заключила с государственной инвестиционной группой Chongqing Liangjiang Aviation Industry соглашение, предусматривающее строительство в городе Чунцин на юго-западе страны совместной научно-производственной площадки для создания Chongqing Liangjiang Star.
В беседе с CNN основатель и исполнительный директор OneSpace Technology Шу Чан заявил, что Chongqing Liangjiang Star является "первой ракетой, разработанной и построенной с использованием исключительно отечественных технологий".
"Положение OneSpace сейчас очень схоже с тем, что было со SpaceX в первые годы ее существования, — сказал Шу перед пуском телеканалу. — SpaceX — первая в США. Мы — первые в Китае".
В мире появляется все больше космических стартапов. Самым дорогим и успешным из них считается американская компания SpaceX, основанная и возглавляемая Илоном Маском, капитализация которой приближается к 25 миллиардам долларов.
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17.05.2018
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