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"Китайская SpaceX" запустила первую ракету

18.05.2018 Lenta.ru 325 0
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Chongqing Liangjiang Star
Пуск носителя Chongqing Liangjiang Star.
Источник: Yang Guanyu / AP

В Китае частная компания впервые запустила собственную ракету, сообщает Reuters.

Пуск носителя Chongqing Liangjiang Star, разработанного OneSpace Technology, состоялся 17 мая 2018 года с площадки на северо-западе страны. Старт признан успешным.

Ракета способна выводить до 100 килограммов груза на орбиту высотой около 800 километров. Отмечается, что Chongqing Liangjiang Star, в длину достигающая 9 метров, оснащена твердотопливным двигателем, созданным компанией, и использует энергосберегающие технологии, в частности беспроводную связь, позволяющие снизить затраты на топливо примерно на 30 процентов.

OneSpace Technology со штаб-квартирой в Пекине основана в 2015 году при поддержке государства в рамках программы "Один пояс и один путь". Компания планирует провести 10 запусков в 2019 году и рассчитывает стать одним из мировых лидеров по выведению малых космических аппаратов.

В 2017 году OneSpace Technology заключила с государственной инвестиционной группой Chongqing Liangjiang Aviation Industry соглашение, предусматривающее строительство в городе Чунцин на юго-западе страны совместной научно-производственной площадки для создания Chongqing Liangjiang Star.

В беседе с CNN основатель и исполнительный директор OneSpace Technology Шу Чан заявил, что Chongqing Liangjiang Star является "первой ракетой, разработанной и построенной с использованием исключительно отечественных технологий".

"Положение OneSpace сейчас очень схоже с тем, что было со SpaceX в первые годы ее существования, — сказал Шу перед пуском телеканалу. — SpaceX — первая в США. Мы — первые в Китае".

В мире появляется все больше космических стартапов. Самым дорогим и успешным из них считается американская компания SpaceX, основанная и возглавляемая Илоном Маском, капитализация которой приближается к 25 миллиардам долларов.
17.05.2018
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Страны
Китай
США
Компании
SpaceX
Персоны
Илон Маск

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