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Индия может отказаться от французского истребителя в пользу Су-30МКИ

18.05.2018 Российская газета 895 2
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Истребители Су-30МКИ
Истребители Су-30МКИ.
Источник: rg.ru

Индия может отказаться от покупки французских истребителей Rafale и сделать выбор в пользу российских самолетов Су-30МКИ. Об этом сообщает издание Military Watch.

"Сделкой века" называли в Индии предполагаемую поставку французских истребителей Rafale. Именно эта компания стала победителем тендера, в котором участвовали и другие известные фирмы - Lockheed Martin (США) с F-16, Boeing с F/A-18E/F, SAAB (Швеция) с Gripen и новейший российский истребитель МиГ-35. По словам российских экспертов, решение Индии приобрести французские истребители было связано не только с желанием заиметь новые машины, но и со стремлением получить новую технологию производства многих узлов, оборудования и механизмов истребителя. Но технологии Индии передать отказались.

Так что сейчас все может измениться. Индия задумалась о приобретении дополнительной партии российских самолетов Су-30МКИ. В стране считают этот истребитель одним из лучших, он позволяет Военно-воздушным силам уничтожать целям неприятеля на расстоянии до 130 километров, у Rafale же этот диапазон значительно меньше. Кроме того, пишет издание Military Watch, французский истребитель имеет более низкую скорость, маневренность, меньшую полезную нагрузку. Да и цена французских самолетов со времени тендера значительно повысилась.

Все это и может стать причиной отказала от Rafale в пользу Су-30МКИ. Кроме того, Индия собирается модернизировать ряд самолетов Су-30МКИ и поставить на них новую ракету BrahMos.


Светлана Цыганкова
17.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
США
Франция
Швеция
Продукция
F-16
F-18
Gripen NG
PJ-10 Brahmos
Rafale
Super Hornet
МиГ-35
Су-30
Су-30МК
Компании
Boeing
Lockheed-Martin
SAAB

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  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
RU
Peter Tsk
4467
№1
18.05.2018 20:22
Цитата
Индийские летчики на Су-30МКИ наблюдали за полетами китайских истребителей пятого поколения J-20 над Тибетом, сообщили в штабе ВВС Индии.
...
-Радар Сухого видит их. Новые китайские самолеты не такие уж и невидимые. Для их обнаружения не требуются какие-то специальные технологии, J-20 распознаются и обычными РЛС, - заявил командующий ВВС Индии Аруп Шаха.
...
- кто бы мог подумать?!

взято здесь
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RU
Владислав
16944
№2
18.05.2018 20:55
линзы и там и под Фу22. Реальная ЭПР самое важное в этих проектах, другое дело на длинных волнах они не стелс.
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