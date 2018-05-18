Индия может отказаться от французского истребителя в пользу Су-30МКИ
|
|
Истребители Су-30МКИ.
Источник: rg.ru
Индия может отказаться от покупки французских истребителей Rafale и сделать выбор в пользу российских самолетов Су-30МКИ. Об этом сообщает издание Military Watch.
"Сделкой века" называли в Индии предполагаемую поставку французских истребителей Rafale. Именно эта компания стала победителем тендера, в котором участвовали и другие известные фирмы - Lockheed Martin (США) с F-16, Boeing с F/A-18E/F, SAAB (Швеция) с Gripen и новейший российский истребитель МиГ-35. По словам российских экспертов, решение Индии приобрести французские истребители было связано не только с желанием заиметь новые машины, но и со стремлением получить новую технологию производства многих узлов, оборудования и механизмов истребителя. Но технологии Индии передать отказались.
Так что сейчас все может измениться. Индия задумалась о приобретении дополнительной партии российских самолетов Су-30МКИ. В стране считают этот истребитель одним из лучших, он позволяет Военно-воздушным силам уничтожать целям неприятеля на расстоянии до 130 километров, у Rafale же этот диапазон значительно меньше. Кроме того, пишет издание Military Watch, французский истребитель имеет более низкую скорость, маневренность, меньшую полезную нагрузку. Да и цена французских самолетов со времени тендера значительно повысилась.
Все это и может стать причиной отказала от Rafale в пользу Су-30МКИ. Кроме того, Индия собирается модернизировать ряд самолетов Су-30МКИ и поставить на них новую ракету BrahMos.
Светлана Цыганкова
|
17.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
08.02.2011 Сухой лист
12.10.2009 Успех с намеком на неприятность
19.08.2009 Генеральный директор ФГУП "Рособоронэкспорт" Анатолий Исайкин: "международный авиационно-космический салон — уникальная площадка, где мы демонстрируем нашим потенциальным заказчикам российскую военную авиатехнику во всей красоте и силе"
08.05.2009 Черная неделя "Сухих"
24.02.2009 ФЕВРАЛЬ. ЖАРА. БАНГАЛОР. МЕЖДУНАРОДНАЯ АВИАЦИОННАЯ ВЫСТАВКА. AERO INDIA 2009 как зеркало обострившейся борьбы за перспективный рынок оружия
24.02.2009 Aero India 2009
20.02.2009 Aero India 2009: борьба за перспективный рынок оружия. В Бангалоре закончила свою работу 7-я Международная авиакосмическая выставка
04.02.2009 Продолжается борьба за индийское небо. Россия готовится к показу своего истребителя на выставке в Бангалоре
|
Peter Tsk
4467
|
№1
18.05.2018 20:22
Цитата
Индийские летчики на Су-30МКИ наблюдали за полетами китайских истребителей пятого поколения J-20 над Тибетом, сообщили в штабе ВВС Индии.- кто бы мог подумать?!
взято здесь
|
+1Сообщить модератору