Индия может отказаться от французского истребителя в пользу Су-30МКИ



Истребители Су-30МКИ.

Источник: rg.ru Истребители Су-30МКИ.Источник: rg.ru

Индия может отказаться от покупки французских истребителей Rafale и сделать выбор в пользу российских самолетов Су-30МКИ. Об этом сообщает издание Military Watch.

"Сделкой века" называли в Индии предполагаемую поставку французских истребителей Rafale. Именно эта компания стала победителем тендера, в котором участвовали и другие известные фирмы - Lockheed Martin (США) с F-16, Boeing с F/A-18E/F, SAAB (Швеция) с Gripen и новейший российский истребитель МиГ-35. По словам российских экспертов, решение Индии приобрести французские истребители было связано не только с желанием заиметь новые машины, но и со стремлением получить новую технологию производства многих узлов, оборудования и механизмов истребителя. Но технологии Индии передать отказались.

Так что сейчас все может измениться. Индия задумалась о приобретении дополнительной партии российских самолетов Су-30МКИ. В стране считают этот истребитель одним из лучших, он позволяет Военно-воздушным силам уничтожать целям неприятеля на расстоянии до 130 километров, у Rafale же этот диапазон значительно меньше. Кроме того, пишет издание Military Watch, французский истребитель имеет более низкую скорость, маневренность, меньшую полезную нагрузку. Да и цена французских самолетов со времени тендера значительно повысилась.

Все это и может стать причиной отказала от Rafale в пользу Су-30МКИ. Кроме того, Индия собирается модернизировать ряд самолетов Су-30МКИ и поставить на них новую ракету BrahMos.

Светлана Цыганкова