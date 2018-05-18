Американское превосходство: "Абрамсы" уже не подбить "Корнетами"
|
|
Опытный образец оснащенного израильским комплексом активной защиты Rafael Trophy американского танка M1A2 SEPv2 Abrams.
Источник: Армия США
Американская армия спешно и в массовом порядке устанавливает на свою бронетехнику комплексы активной защиты. Как сообщает в своем блоге известный военный эксперт Андрей Тарасенко, 4 бригады США быстрого реагирования в кратчайшие сроки начнут получать модернизированные танки "Абрамс" и БМП "Брэдли". Если в 2018 году речь идет об одном таком соединении, то в следующем - сразу о трех.
Комплексы активной зашиты будут приобретены в Израиле, который уже преуспел в оснащении такой защитой своих танков "Меркава".
Как считает Тарасенко, быстрое и массовое оснащение американских танков КАЗ нанесет катастрофический удар по противотанковой обороне Российской Федерации, поскольку практически весь арсенал кумулятивных противотанковых боеприпасов окажется бесполезным.
По его мнению, после массового появления КАЗ в армии США можно сдавать в утиль все российские противотанковые ракеты и комплексы управляемого вооружения бронетехники, такие как "Корнет", "Вихрь М", "Рефлекс-М" и даже "Хризантему-С". Также - все типы ручных противотанковых гранатометов, кроме, как он выразился,
"громадного РПГ-30, который утащит только штангист-профессионал". Единственное средство, у которого есть какие-то шансы пробить защиту "Абрамсов" является самоходный "Корнет" 9П163М-1.
Россия при этом существенно отстает в этом направлении от американцев, серийные КАЗ "Дрозд", установленные на танки Т-55АД, после развала СССР распилили на украинских бронетанковых ремонтных заводах. В настоящее время российские комплексы активной защиты имеются только на опытных образцах типа "Арматы". Можно еще упомянуть пару образцов "Арены" в полумакетном исполнении. По мнению Тарасенко, КАЗ массово появится в РФ очень нескоро.
|
17.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Вестник Мордовии
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
21.09.2016 Т-15 "Армата": российская БМП будущего? (The National Interest, США)
24.03.2014 Российская армия должна стать более гибкой и лучше оснащенной
18.05.2018 Нет своей - поставим израильскую. США планируют установить активную защиту на Абрамсы и Бредли
19.02.2018 Планируется закупка еще 261 комплекса активной защиты Trophy для танков Abrams армии США
26.12.2017 У России есть ракеты для уничтожения натовских танков в случае начала войны
31.10.2017 Выживаемость экипажа "Меркавы"
16.10.2017 Танк M1A2 SEPv2 Abrams с комплексом активной защиты Trophy
18.09.2017 "Терминатор" призывного возраста
|
штурм
3827
|
№1
18.05.2018 05:13
А КАЗ Афганит на Армата не в счёт?
Обычная еврейская пиар-акция, но Меркавы тоже горят....
даже от старых советских ПТРК Конкурс и Малютка...
|
+3Сообщить модератору
|
VK
1016
|
№2
18.05.2018 08:25
Цитата, штурм сообщ. №1
Обычная еврейская пиар-акция, но Меркавы тоже горят....
специалисты мордовского танкостроения сказали - в утиль! Зачем спорить с самыми грамотными людьми в теме.
;))))
|
+4Сообщить модератору
|
Makc
535
|
№3
18.05.2018 10:54
Once the contract is actually signed, then we can talk about it.
|
0Сообщить модератору
|
beka1
1568
|
№4
18.05.2018 11:14
И то правда: говоря о модернизации даже танков, о КАЗ МО РФ даже не заикается! Это ииотизм или диверсия?
|
0Сообщить модератору
|
4KOt
481
|
№5
18.05.2018 11:57
одно слово - Вестник Мордовии
как говорилось еще в 2011 году - Внимание: andrei-bt – рупор нацистов!
Современный украинец Тарасенко, конечно, его утверждения всему голова)
|
+1Сообщить модератору
|
Геннадий Гущин
321
|
№6
18.05.2018 12:06
Интересно, как КАЗ Trophy будет перехватывать залповый пуск пары "Корнетов" или даже пуск двух ракет в одном луче с его временем на перезарядку и наведение боеприпасы порядка секунды? Да и оснащение пары танковых бригад в масштабах армии США – это ещё не массовое оснащение бронетехники.
"громадного РПГ-30, который утащит только штангист-профессионал" по сравнению с компактным и лёгким "Джавелином" с которым любой дистрофик кросс пробежит? :) Ох, уж этот Тарасенко.
|
+5Сообщить модератору
|
Геннадий Гущин
321
|
№7
18.05.2018 12:11
Цитата, beka1 сообщ. №4
И то правда: говоря о модернизации даже танков, о КАЗ МО РФ даже не заикается! Это ииотизм или диверсия?А по испытываемым образцам новой техники наличие на них КАЗ и КОЭП не видно? Следуя логике Тарасенко, все американские ПТРК, включая ещё испытываемые тоже на свалку нужно срочно выкидывать.
|
+1Сообщить модератору
|
NANOBOT
1131
|
№8
18.05.2018 13:39
Хоть "Вестник Мордовии" по значимости и выше на ступеньку "Курьера Усть-Зажопинска", но все-же ниже плинтуса. Наряд на танк тупо увеличивается в 2-3 раза и Меркава с Брэдли выводится из строя.
|
+3Сообщить модератору
|
4KOt
481
|
№9
18.05.2018 14:00
давно пора узнать реальную эффективность трофи на практике
|
0Сообщить модератору
|
Олег Бахарев
2122
|
№10
18.05.2018 16:04
Зачем тратить на Абрамс "Корнет", когда он отлично палится из РПГ-7? 8)
|
0Сообщить модератору
|
Владислав
16944
|
№11
18.05.2018 16:48
Скорее таким с мешком самодельного ВВ. У ЛЮБОГО танка мёртвая зона большая.
Результат мешков на колёсах как и пары до полотном примерно таков:
Такой планер может нести заряд спокойно пробивающий крышу ЛЮБОГО танка цена примерно равна системе управления на базе китайфона, общая - в граммы золотом.
Стоимость мешка с ХХХХХ вымоченном в ДТ - наверное примерно недельная местная зарплата.
ВВ при попадании пуль гореть будет но всё не сгорит, так что доедет, более того состав будет защитой от пуль для электроники.
Конечно ПТ разве для машин, старых танков или снять гусеницу хватит. Впрочем если кумулятив такой массы то вполне пробьёт.
Я бы крайне советовал КАЖДОМУ от кого зависит закупки для армии внимательно прочесть и просмотреть данную статью. Одна из лучших за года два что видел.
https://pikabu.ru/story/kruzhok_quotumelyie_rukiquot_pered_zakryitiem_5058501
|
0Сообщить модератору
|
beka1
1568
|
№12
18.05.2018 16:49
Цитата, beka1 сообщ. №4
Это идиотизм или диверсия?Кстати, Борисов назначен зам. Председателя правительства по ОПК. Делаем выводы
|
+1Сообщить модератору
|
sivuch1239
657
|
№13
18.05.2018 18:16
Если это вывод , что через 3-4 года на строевых Т-72/80/90 появится Арена - то я только за . Но хотелось бы понять связь между Борисовым и КАЗами .
|
0Сообщить модератору
|
beka1
1568
|
№14
18.05.2018 23:18
Ну как какая связь: Борисов был замом Шойгу по технике, результат по оснащению танков КАЗ мы видим. Теперь Борисов пошёл на повышение.
Вообще, в какой-то степени повторяется ситуация с динамической защитой, когда советское МО похерило отечественные разработки ДЗ. А Израиль оперативно внедрил свои аналогичные разработки. А когда арабы в очередной раз огребли от братского народа, МО СССР спешно стало внедрять ДЗ на свои танки. Хорошо, если наши танкисты не заплатят за близорукость и беспечность руководства своими жизнями
|
+1Сообщить модератору