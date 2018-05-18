Американское превосходство: "Абрамсы" уже не подбить "Корнетами"



Опытный образец оснащенного израильским комплексом активной защиты Rafael Trophy американского танка M1A2 SEPv2 Abrams.

Источник: Армия США Опытный образец оснащенного израильским комплексом активной защиты Rafael Trophy американского танка M1A2 SEPv2 Abrams.Источник: Армия США

Американская армия спешно и в массовом порядке устанавливает на свою бронетехнику комплексы активной защиты. Как сообщает в своем блоге известный военный эксперт Андрей Тарасенко, 4 бригады США быстрого реагирования в кратчайшие сроки начнут получать модернизированные танки "Абрамс" и БМП "Брэдли". Если в 2018 году речь идет об одном таком соединении, то в следующем - сразу о трех.

Комплексы активной зашиты будут приобретены в Израиле, который уже преуспел в оснащении такой защитой своих танков "Меркава".

Как считает Тарасенко, быстрое и массовое оснащение американских танков КАЗ нанесет катастрофический удар по противотанковой обороне Российской Федерации, поскольку практически весь арсенал кумулятивных противотанковых боеприпасов окажется бесполезным.

По его мнению, после массового появления КАЗ в армии США можно сдавать в утиль все российские противотанковые ракеты и комплексы управляемого вооружения бронетехники, такие как "Корнет", "Вихрь М", "Рефлекс-М" и даже "Хризантему-С". Также - все типы ручных противотанковых гранатометов, кроме, как он выразился,

"громадного РПГ-30, который утащит только штангист-профессионал". Единственное средство, у которого есть какие-то шансы пробить защиту "Абрамсов" является самоходный "Корнет" 9П163М-1.

Россия при этом существенно отстает в этом направлении от американцев, серийные КАЗ "Дрозд", установленные на танки Т-55АД, после развала СССР распилили на украинских бронетанковых ремонтных заводах. В настоящее время российские комплексы активной защиты имеются только на опытных образцах типа "Арматы". Можно еще упомянуть пару образцов "Арены" в полумакетном исполнении. По мнению Тарасенко, КАЗ массово появится в РФ очень нескоро.