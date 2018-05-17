Путин проведет военное совещание в Сочи



Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Алексей Никольский Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Алексей Никольский

СОЧИ, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет очередное военное совещание в Сочи.

Как ранее сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, серия военных совещаний у президента будет посвящена гособоронзаказу, развитию военно-промышленного комплекса и армейскому строительству.

По словам Пескова, заключительное совещание пройдет в пятницу. В этот же день, как ожидается, глава государства проведет встречу с премьер-министром Дмитрием Медведевым по персональной структуре нового правительства и переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Насущные вопросы

В ходе первого военного совещания во вторник Путин отметил эффективность и востребованность такого формата мероприятий с военным блоком. Президент подчеркнул, что за последние годы власти "многое сделали для укрепления Вооруженных сил": оптимизированы их структура и численный состав, регулярно проводятся внезапные проверки боеготовности всех видов и родов войск, идет планомерное оснащение частей и соединений новым оружием и техникой.

По его словам, продемонстрированные в этом году перспективные системы вооружения, "не имеющие мировых аналогов", кратно повышают возможности по обеспечению безопасности России, на десятилетия вперед обеспечивают стратегический баланс.

"Очевидно, что мы должны двигаться дальше, последовательно модернизировать армию и флот, развивать их по всем основным направлениям", - отметил он.

Глава государства подчеркнул, что ключевое значение для обороны и безопасности имеют стратегические ядерные силы. В соответствии с планами госпрограммы вооружения в этом году будет продолжена замена отслуживших в установленные сроки ракетных комплексов "Тополь" на новейшие "Ярсы". До конца декабря ими должны быть оснащены 14 ракетных полков.

"В течение года авиационную составляющую "ядерной триады" пополнят модернизированные ракетоносцы Ту-95МС и Ту-160, которые будут вооружены современными крылатыми ракетами большой дальности Х-101 и Х-102. Четко по плану должно идти и строительство пяти ракетных подводных лодок стратегического назначения проекта "Борей", - отметил Путин.

Он подчеркнул, что крайне важно развивать Сухопутные войска, совершенствовать средства борьбы с высокоточным оружием и его носителями, а также повысить ударные возможности Военно-морского флота, прежде всего, за счет оснащения кораблей крылатыми ракетами "Калибр", размещения новейших систем разведки и целеуказания.

По словам Путина, необходимо продолжать модернизацию комплекса "Панцирь", завершить разработку и подготовку к серийному производству новейшей системы С-500, способной работать по целям на сверхбольших высотах, включая "ближний" космос.

"Необходимо продолжить оснащение частей и соединений новейшим вооружением и техникой, включая боевые машины на базе унифицированных платформ "Армата", "Курганец-25", "Бумеранг", "Тайфун", а также обеспечение личного состава современной экипировкой "Ратник", - подчеркнул президент.

ВМФ и гособоронзаказ

В среду Путин продолжил серию совещаний, ключевой темой встречи с руководством министерства обороны, предприятий оборонно-промышленного комплекса и экономическим блоком правительства было развитие Военно-морского флота.

Так, Путин отметил, что за последние годы расширилась география присутствия ВМФ, прежде всего, в Средиземном море, Северной Атлантике и морском пространстве Азиатско-Тихоокеанского региона.

Президент отметил слаженные действия ВМФ в ходе военной операции в Сирии. "Удары крылатыми ракетами, эффективная работа палубной авиации нанесли террористам серьезный ущерб: уничтожены важные объекты их инфраструктуры", - сказал Путин.

"Наращивание боевого потенциала флота, практика дальних морских походов, учений, тренировок должны быть, безусловно, продолжены. В текущем году запланировано 102 похода кораблей и подводных лодок", - подчеркнул он.

Путин отметил, что в связи с сохраняющейся угрозой вылазок международных террористов в Сирии в Средиземном море российские корабли с крылатыми ракетами "Калибр" будут нести постоянную боевую вахту. По его словам, РФ будет продолжать оснащать ВМФ в рамках выполнения госпрограммы вооружения новейшими системами оружия, связи, разведки.

Что касается гособоронзаказа, то Путин отметил, что требования к качеству, срокам выполнения заданий ГОЗ должны оставаться самыми жесткими.