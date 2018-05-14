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На Каспии боевые пловцы отстрелялись под водой из автоматов

16.05.2018 Российская газета 370 0
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Боевой пловец
Боевой пловец ведет огонь под водой из автомата.
Источник: Пресс-служба Минобороны РФ

Бойцы противоподводно-диверсионного отряда Каспийской флотилии провели специальные учения с боевыми стрельбами под водой. Тренировка военнослужащих проводилась в условиях, максимально приближенных к боевым, и в акватории Каспия.

Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, в ходе занятий боевые пловцы выполнили упражнения по подводному плаванию в светлое и темное время суток в полном водолазном снаряжении.

- В подводном положении бойцы отработали навыки стрельбы из специального оружия по неподвижным и движущимся мишеням. В качестве подводных мишеней использовались специальные ростовые макеты, изображающие водолаза, - подчеркнул начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.

Ранее сообщалось, что до конца года на вооружение военных аквалангистов поступят модифицированные автоматы АДС. Уникальность нового оружия заключается в том, что из него можно стрелять и на суше, и под водой.

В конструкцию нового автомата АДС внесены изменения, связанные с эргономикой. Так, на старом образце при переходе земля-вода необходимо было снимать ряд деталей, и бойцу надо было где-то у себя их хранить. В новой версии АДС все регулировки несъемные. Переход на специальный патрон осуществляется простой заменой магазина. На суше АДС способен делать 600-800 выстрелов в минуту, при этом в нем используются три вида штатных патронов. Под водой автомат стреляет специальными патронами ПСП и ПСП-У калибра 5,45×39 миллиметров, снаряженные длинными пулями, утопленными в гильзы. За счет удлиненной пули под водой можно поражать цели на расстоянии до 25 метров. При этом стрелять "подводными" пулями можно и на суше, но в таком случае дальность поражения цели составляет не более 100 метров, тогда как прицельная дальность стрельбы штатными патронами составляет 600 метров.

Бойцы ППДО обеспечивают безопасность кораблей Каспийской флотилии в пунктах базирования, а также при стоянках на незащищенных рейдах.


Николай Грищенко
14.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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