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США провели испытания межконтинентальной ракеты времен холодной войны

16.05.2018 Российская газета 248 0
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Источник: rg.ru


В США прошли испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, которая состоит на вооружении американской армии с 1970 года. Об этом сообщает Командование глобального удара ВВС США.

Пентагон заявил, что испытания проводились с целью проверки эффективности, готовности и точности системы ракетного оружия.

Запуск состоялся в 11:23 по московскому времени с авиабазы Ванденберг в Калифорнии. Невооруженная головная часть ракеты Minuteman III, пролетев 6,7 тысячи километров, упала в заданной точке на полигоне в районе тихоокеанского атолла Кваджалейн.

Отметим. что Minuteman III является единственной межконтинентальной баллистической ракетой наземного базирования армии США и состоит на вооружении американской армии с 1970 года. По данным из открытых источников, ракета может нести три боеголовки мощностью до 300 килотонн. Дальность полета составляет до 12 тысяч километров. Ракеты несут боевое дежурство в шахтах на авиабазах Малмстром, Фрэнсиса Уоррена и Минот.

Предполагается, что данная ракета останется на вооружении США до 2020 года.


Николай Грищенко
15.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Страны
США
Проекты
2020-й год
Minuteman

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