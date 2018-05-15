США провели испытания межконтинентальной ракеты времен холодной войны

MAY 14: An Unarmed Minuteman III ICBM was successfully launched from Vandenberg AFB at 0823Z (1:23AM Local) pic.twitter.com/KTdMCW30B9 — Aircraft Spots (@AircraftSpots) 14 мая 2018 г.

В США прошли испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, которая состоит на вооружении американской армии с 1970 года. Об этом сообщает Командование глобального удара ВВС США.

Пентагон заявил, что испытания проводились с целью проверки эффективности, готовности и точности системы ракетного оружия.

Запуск состоялся в 11:23 по московскому времени с авиабазы Ванденберг в Калифорнии. Невооруженная головная часть ракеты Minuteman III, пролетев 6,7 тысячи километров, упала в заданной точке на полигоне в районе тихоокеанского атолла Кваджалейн.

Отметим. что Minuteman III является единственной межконтинентальной баллистической ракетой наземного базирования армии США и состоит на вооружении американской армии с 1970 года. По данным из открытых источников, ракета может нести три боеголовки мощностью до 300 килотонн. Дальность полета составляет до 12 тысяч километров. Ракеты несут боевое дежурство в шахтах на авиабазах Малмстром, Фрэнсиса Уоррена и Минот.

Предполагается, что данная ракета останется на вооружении США до 2020 года.

Николай Грищенко