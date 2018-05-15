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Путин считает крайне важным развивать Сухопутные войска

16.05.2018 Интерфакс-АВН 640 0
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БМП «Курганец-25»
Боевая машина пехоты на платформе «Курганец-25».
Источник: Expert Online

Сочи. 15 мая. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин считает необходимым продолжить оснащение Сухопутных войск новейшим вооружением и техникой.

"Крайне важно развивать Сухопутные войска. В обеспечении безопасности России у них особая роль, они должны быть готовы оперативно и эффективно нейтрализовать потенциальные угрозы на всех стратегических направлениях", - сказал В.Путин на совещании по военному строительству.

В связи с этим президент поставил задачу продолжить оснащение Сухопутных войск боевыми машинами на базе унифицированных платформ "Армата", "Курганец-25", "Бумеранг", "Тайфун".

Кроме того, по его словам, должно быть продолжено обеспечение личного состава перспективной экипировкой "Ратник".

В настоящее время проходит испытания бронетехника на трех перспективных платформах - "Армата", "Курганец-25" и "Бумеранг".

"Армата" разработана корпорацией "Уралвагонзавод" ("Ростех") в качестве базы для основного боевого танка, тяжёлой БМП, боевой машины поддержки танков, бронированной ремонтно-эвакуационной машины (БРЭМ).

"Курганец-25" - разработка военного дивизиона концерна "Тракторные заводы") - универсальная средняя гусеничная платформа, на базе которой создана БМП, гусеничный бронетранспортер и бронированная ремонтно-эвакуационная машина.

"Бумеранг" ("Военно-промышленная компания") - универсальная колесная платформа для создания бронетранспортера, инженерной и санитарной машины.

"Ратник" - боевая экипировка российских военнослужащих. В ее состав входят системы поражения, защиты, жизнеобеспечения, энергообеспечения, связи и передачи данных.
15.05.2018
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Продукция
6Б21 Пермячка
Армата
БМПТ Рамка-99
Бумеранг
Курганец-25
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