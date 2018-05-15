Путин призвал продолжать модернизацию комплекса "Панцирь"



Комплекс "Панцирь-С1".

Источник: rg.ru Комплекс "Панцирь-С1".Источник: rg.ru

БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 15 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что следует продолжать модернизация комплекса "Панцирь", завершить разработку и подготовку к серийному производству новейшей системы С-500.

"Следует активно развивать, наращивать технологический задел в области противовоздушной обороны, продолжать модернизацию комплекса "Панцирь", завершить разработку и подготовку к серийному производству новейшей системы С-500", - сказал Путин на военном совещании.

Президент, затронув такие вопросы, как модернизация армии и флота, развитие ядерной вооруженной системы и другие вопросы, попросил присутствующих военных на совещании доложить ему о работе по всем направлениям. На совещании присутствуют и.о. министра обороны Сергей Шойгу, его заместитель Юрий Борисов, главнокомандующий воздушно-космическими силами Сергей Суровикин, главнокомандующий военно-морским флотом Владимир Королев, командующий ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев, командующий космическими войсками ВКС Александр Головко и другие.