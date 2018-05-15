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Путин призвал продолжать модернизацию комплекса "Панцирь"

16.05.2018 РИА Новости 722 0
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Комплекс "Панцирь-С1"
Комплекс "Панцирь-С1".
Источник: rg.ru

БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 15 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что следует продолжать модернизация комплекса "Панцирь", завершить разработку и подготовку к серийному производству новейшей системы С-500.

"Следует активно развивать, наращивать технологический задел в области противовоздушной обороны, продолжать модернизацию комплекса "Панцирь", завершить разработку и подготовку к серийному производству новейшей системы С-500", - сказал Путин на военном совещании.

Президент, затронув такие вопросы, как модернизация армии и флота, развитие ядерной вооруженной системы и другие вопросы, попросил присутствующих военных на совещании доложить ему о работе по всем направлениям. На совещании присутствуют и.о. министра обороны Сергей Шойгу, его заместитель Юрий Борисов, главнокомандующий воздушно-космическими силами Сергей Суровикин, главнокомандующий военно-морским флотом Владимир Королев, командующий ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев, командующий космическими войсками ВКС Александр Головко и другие.
15.05.2018
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принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
С-500
Персоны
Борисов Юрий
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
Ядерный щит

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