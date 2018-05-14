Китайские инженеры подарили родине авианосец



Китайский авианосец "Тип 001А".

Источник: AP Китайский авианосец "Тип 001А".Источник: AP

В Даляне начал испытания первый построенный в Китае корабль этого типа

Китайские инженеры накопили достаточно знаний для того, чтобы начать производить самые современные авианосцы, заявил вчера глава China Shipbuilding Industry Corporation (CSIC) Ху Вэньмин. В воскресенье со стапелей верфи компании в городе Далянь сошел первый полностью китайский корабль этого класса "Тип 001А", который теперь будет около года проходить испытания. Эксперты указывают на то, что спущенный на воду корабль серьезно отстает по мощности от передовых мировых образцов, но до 2050 года страна планирует построить еще как минимум три авианосца, завоевав прочное второе место в мире по их общему тоннажу.

"Подарком нашей родине" назвал вчера начавший испытания корабль глава CSIC Ху Вэньмин, который также объявил, что страна вступила в "эпоху двух авианосцев". Корабль водоизмещением примерно 60–70 тыс. тонн (в зависимости от загрузки) покинул в воскресенье стапеля верфи в Даляне и отправился на тестовые испытания, которые могут продлиться до года. Китайский военный эксперт Ли Цзэ, которого цитирует государственный таблоид "Хуаньцю Шибао" просил наблюдателей с пониманием отнестись к поломкам в ходе испытаний. "Это первый 100% китайский авианосец, он состоит из 700–800 млн деталей, и проблемы возможны",— заметил он.

Несмотря на все трудности, для Пекина это событие можно рассматривать как качественный прорыв, полагает старший научный сотрудник ИДВ РАН Василий Кашин. "Теперь у Китая два авианосца, и один из них всегда может находиться в строю, пока другой ремонтируется в доках,— заметил он в беседе с “Ъ”.— Это позволит избежать ситуации, в которой оказались Россия и Франция, имеющие по одному авианосцу: после активного использования в борьбе с террористами в Сирии корабли вынуждены были встать на ремонт на год-полтора". Напомним, что и российский авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов", и французский авианосец "Шарль де Голль" встали на ремонт в 2017 году.

Строительство авианосца стало для китайцев не только военным, но и организационно-техническим прорывом. Это первый корабль такого типа, построенный полностью в Китае. В состав флота страны уже входит авианосец "Ляонин", начавший свой путь как советский авианесущий крейсер "Варяг" и выкупленный у Украины в 1998 году. Во время строительства безымянного пока "Тип 001А" 412 из 532 подрядчиков были компаниями гражданского сектора, с гордостью сообщил Ху Вэньмин. "Мы сформировали команду из 5 тыс. человек, которые готовы теперь построить авианосец любого типа",— добавил он.

"Тип 001А" серьезно уступает наиболее современным американским авианосцам вроде USS Gerald Ford, введенного в эксплуатацию в мае 2017 года. Он превосходит китайский корабль и по водоизмещению (около 100 тыс. тонн), и по типу силовой установки (атомная против жидкостной с паровыми турбинами у китайского корабля) и по количеству самолетов на борту. Китайский корабль, как полагают эксперты, вмещает от 32 до 36 самолетов J-15 и до восьми вертолетов, включая Changhe Z-18 и Harbin Z-9. Американский авианосец же способен поднять более 75 самолетов и вертолетов. USS Gerald Ford оснащен новейшей электромагнитной катапультой для разгона самолетов, тогда как китайский корабль довольствуется взлетной рампой.

Тем не менее третий китайский авианосец, который уже строится на старейшей в стране верфи компании Shanghai Jiangnan Shipyard Group, уже якобы будет иметь водоизмещение до 80 тыс. тонн и будет способен нести до 40 самолетов, не считая вертолетов и дронов. До 2050 года руководство КНР поставило задачу "превратиться в ведущую морскую державу мирового уровня", что предполагает строительство еще как минимум трех кораблей подобного класса. Стоит отметить, что КНР активно развивает и оружие для борьбы с авианосцами. В частности, на вооружении страны стоит единственная в своем роде противокорабельная баллистическая ракета DF-21D.

По словам Василия Кашина, новый авианосец после прохождения испытаний будет, скорее всего, закреплен за одним из двух флотов: Северным (штаб-квартира в Циндао) или Южным (штаб-квартира на острове Хайнань). Только там есть доки, способные принять авианосец такого размера. В первом случае его задачей будет сдерживание японо-американских сил у своего восточного побережья, во втором — утверждение власти КНР над Южно-Китайским морем, где Пекин ведет затяжной территориальный спор с соседями по региону.

Построив второй авианосец, Китай занял сразу второе место в мире по общему тоннажу кораблей этого типа. Из-за дороговизны в обслуживании только США имеют 11 авианосцев, остальные страны либо вообще отказались от этого вида кораблей, либо имеют не более одного. У Италии два действующих авианосца, но их общее водоизмещение меньше, чем у одного "Тип 001А".

Михаил Коростиков