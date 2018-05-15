РКС продемонстрировал возможности новых технологий информационного обеспечения безопасной эксплуатации беспилотников



Система мониторинга эксплуатации беспилотных авиационных систем (БАС) и воздушных судов авиации общего назначения (АОН) холдинга «Российские космические системы».

Источник: http://spacecorp.ru/ Система мониторинга эксплуатации беспилотных авиационных систем (БАС) и воздушных судов авиации общего назначения (АОН) холдинга «Российские космические системы».Источник: http://spacecorp.ru/

Холдинг «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «РОСКОСМОС») провел отработку технологий мониторинга эксплуатации беспилотных авиационных систем (БАС) и воздушных судов авиации общего назначения (АОН), разработанных для создания инфраструктуры федерального сетевого оператора в сфере навигационной деятельности. Тестовые полеты беспилотников и самолетов АОН успешно прошли на авиационной базе МАИ на аэродроме «Алферьево» в присутствии представителей 40 компаний и организаций отрасли.

В ходе отработки подтверждена возможность реализации системы мониторинга эксплуатации БАС и АОН в воздушном пространстве класса G и обеспечения взаимодействия всех заинтересованных сторон, включая операторов аппаратов, пилотов и контролирующих органов в рамках единого информационного пространства.

Начальник центра по реализации проектов в области использования результатов космической деятельности РКС Вячеслав ЧИСТЯКОВ: «Мы продемонстрировали возможности и готовность технологий участникам рынка. По итогам отработки наши разработки получили высокую оценку отраслевых экспертов, что позволяет выйти на новый этап работы по подготовке условий для развития новых рынков на основе безопасной эксплуатации БАС».

В мероприятиях по отработке созданных в РКС технических решений приняли участие ведущие компании рынка БАС и АОН – компании-операторы АО «ЮТЭйр-Вертолетные услуги», ПАО «Газпром нефть», производители летательных аппаратов АО Концерн «Калашников», ГК «Геоскан», «Птеро», а также ГосНИИГА, Госкорпорация по ОрВД, ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» и другие.

Разработки РКС в области информационного обеспечения полетов БАС и АОН позволяют организовать эффективное и безопасное массовое применение беспилотников в воздушном пространстве России. Новые технологии мониторинга в режиме реального времени обеспечивают прием, обработку и распространение информации о местоположении, маршруте и параметрах полета летательных аппаратов этих классов над территорией России. Они также автоматически выстраивают маршрут по заявке оператора летательного аппарата. Обмен данными в рамках системы информационного обеспечения производится с помощью систем сотовой и спутниковой связи, а также УКВ-передатчиков.

Ожидается, что внедрение новой системы информационного обеспечения БАС и АОН существенно снизит операционные затраты владельцев БЛА за счет снижения рисков и создания условий для появления индустрии страхования летательных аппаратов, удобных сервисов и специального программного обеспечения, размещенных в облачной вычислительной инфраструктуре, для расширения возможностей БЛА.