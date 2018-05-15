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Школьники построили "умную фабрику" авиастроения в ходе профильной смены ОАК на Дальнем Востоке

16.05.2018 ОАК 218 0
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Авиационная смена на базе ВДЦ «Океан»
Авиационная смена на базе ВДЦ «Океан».
Источник: uacrussia.ru

60 школьников со всех страны – победителей авиационных, физико-математических, научно-технических олимпиад и конкурсов успешно завершили образовательную программу на базе образовательного центра "Океан" во Владивостоке. Профильная смена организована Объединенной авиастроительной корпорацией совместно с ведущими российскими вузами – МАИ и ДВФУ.

В ходе программы перед участниками смены стояла задача создать автоматизированную производственную линию с элементами "умной фабрики", производящую крыло летательного аппарата. Для выполнения практического задания школьникам прочитали курс лекций о типах и моделях самолетов, создаваемых на предприятиях ОАК, этапах жизненного цикла создания авиатехники, использовании цифровых технологий в авиастроении.

Участников авиационной смены разделили на четыре команды по направлениям: цифровое производство, проектирование и изготовление крыла, промышленный дизайн винглета крыла и его изготовление, работа с дополненной реальностью.

Команды занимались наладкой работы автоматизированной производственной линии с применением 3D принтера, фрезерного станка с ЧПУ и роботов-манипуляторов, проектировали в системе CAD крыло и его винглеты, изготавливали их с помощью технологий аддитивного производства, а также разрабатывали приложение для дополненной реальности, демонстрирующее участникам инструкцию по сборке крыла и стыковки винглетов. Ребята работали под руководством наставников ОАК и студентов авиационных специальностей МАИ и ДВФУ.

Школьники успешно справились с практическим заданием, запустив в работу "умную фабрику" и изготовив по результатам смены крыло летательного аппарата.

Созданные в рамках смены в центре "Океан" винглеты будут использованы в следующей образовательной программе ОАК, которая пройдет летом текущего года на базе образовательного центра "Сириус".

Авиационная смена на базе ВДЦ "Океан" была организована впервые. Теперь профильные смены на Дальнем Востоке планируется проводить два раза в год. Аналогичный проект ОАК успешно развивает совместно с МДЦ "Артек" в Крыму.

МОСКВА, Пресс-служба ОАК

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Оригинал
15.05.2018
Права на данный материал
принадлежат ОАК
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