Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

«Туполев» взял в управление «360 АРЗ»

16.05.2018 ПАО "Туполев" 577 0
0
Понравилась новость?
 +2
Дальняя авиация
Авиационные комплексы Дальней авиации ПАО «Туполев».
Источник: http://www.tupolev.ru/

Компания «Туполев», входящая в состав Объединенной авиастроительной корпорации, получила права единоличного исполнительного органа в отношении акционерного общества «360 авиационный ремонтный завод». Переход АО «360 АРЗ» под управление «Туполева» осуществлен в рамках формирования дивизиона стратегической и специальной авиации ОАК.


Основная деятельность «360 АРЗ» (г. Рязань) - ремонт самолетов Ту-22МЗ, Ту-95МС, Ил-76 всех модификаций, Ил-78 (М). Завод выполняет работы по техобслуживанию, диагностике технического состояния, покраске авиационной техники, а также поверке контрольно-проверочной аппаратуры и общевойсковых средств измерения. Численность сотрудников предприятия – 1217 человек, выручка по итогам 2017 года – 2 305 418 тыс. рублей.


Включение «360 АРЗ» в управленческий периметр позволит «Туполеву» расширить производственные мощности и передать в Рязань часть работ по ремонту и модернизации самолетов стратегической и дальней авиации.


ПАО «Туполев» становится головной компанией формируемого ПАО «ОАК» дивизиона стратегической и специальной авиации, на базе которого будут объединяться другие активы.


Александр Конюхов, генеральный директор ПАО «Туполев»:

- «360 АРЗ» - это современное авиаремонтное производство с хорошим потенциалом и высококвалифицированным персоналом. В рамках новой структуры завод продолжит развитие своих ключевых компетенций - сервисное обслуживание, ремонт и модернизация самолетов Ту-95МС и Ту-22М3. По данным проектам у нас уже есть опыт взаимодействия.
15.05.2018
Права на данный материал
принадлежат ПАО "Туполев"
Материал передан ВПК.name правообладателем
  • В новости упоминаются
Продукция
Ил-76
Ил-78
Ту-22М
Ту-95
Компании
ОАК
Туполев
Персоны
Конюхов Александр

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.05 22:49
  • 2
"Вертолеты России" получили от Индии запрос на поставку 200 Ка-226Т
  • 16.05 22:41
  • 5
Украинские боевые дельфины предпочли смерть "российской оккупации"
  • 16.05 22:24
  • 52
Российский "Кинжал" назван главной угрозой для авианосцев США
  • 16.05 22:22
  • 1
Специалисты управления гражданской авиации Китая побывали на КВЗ в рамках процедуры валидации сертификата вертолета "Ансат"
  • 16.05 21:55
  • 6
Совет директоров "Роснано" рекомендовал направить 537 млн рублей на дивиденды-2017
  • 16.05 21:19
  • 3
Война куполов и панцирей
  • 16.05 20:41
  • 194
SpaceX показала готовую к пуску сверхтяжелую ракету Falcon Heavy
  • 16.05 20:39
  • 3
Крыловский центр взялся за концепцию легкого авианосца
  • 16.05 19:50
  • 3
Подводные беспилотники осваивают Крым
  • 16.05 19:05
  • 3
Александр Сергеев: РАН нужна во всех национальных проектах
  • 16.05 18:28
  • 21
Боевой рой: в армию США призвали "гремлинов"
  • 16.05 18:10
  • 1
Передовой танк отправлен в Сирию, подтверждает Россия
  • 16.05 16:46
  • 12
Полностью модернизированный. Первый Ту-22М3М поступит в ВКС в октябре
  • 16.05 16:06
  • 3
Главный калибр вернули в строй
  • 16.05 15:57
  • 1
НАТО отрабатывает наступление на Восток
другие обсуждаемые темы