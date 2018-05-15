«Туполев» взял в управление «360 АРЗ»



Авиационные комплексы Дальней авиации ПАО «Туполев».

Источник: http://www.tupolev.ru/ Авиационные комплексы Дальней авиации ПАО «Туполев».Источник: http://www.tupolev.ru/

Компания «Туполев», входящая в состав Объединенной авиастроительной корпорации, получила права единоличного исполнительного органа в отношении акционерного общества «360 авиационный ремонтный завод». Переход АО «360 АРЗ» под управление «Туполева» осуществлен в рамках формирования дивизиона стратегической и специальной авиации ОАК.

Основная деятельность «360 АРЗ» (г. Рязань) - ремонт самолетов Ту-22МЗ, Ту-95МС, Ил-76 всех модификаций, Ил-78 (М). Завод выполняет работы по техобслуживанию, диагностике технического состояния, покраске авиационной техники, а также поверке контрольно-проверочной аппаратуры и общевойсковых средств измерения. Численность сотрудников предприятия – 1217 человек, выручка по итогам 2017 года – 2 305 418 тыс. рублей.

Включение «360 АРЗ» в управленческий периметр позволит «Туполеву» расширить производственные мощности и передать в Рязань часть работ по ремонту и модернизации самолетов стратегической и дальней авиации.

ПАО «Туполев» становится головной компанией формируемого ПАО «ОАК» дивизиона стратегической и специальной авиации, на базе которого будут объединяться другие активы.

Александр Конюхов, генеральный директор ПАО «Туполев»:

- «360 АРЗ» - это современное авиаремонтное производство с хорошим потенциалом и высококвалифицированным персоналом. В рамках новой структуры завод продолжит развитие своих ключевых компетенций - сервисное обслуживание, ремонт и модернизация самолетов Ту-95МС и Ту-22М3. По данным проектам у нас уже есть опыт взаимодействия.