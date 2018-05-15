Компания СТАН представила цифровое производство на выставке «Металлообработка – 2018»



Российская группа станкостроительных заводов "Группа СТАН".

Источник: www.stankostroeine.com Российская группа станкостроительных заводов "Группа СТАН".Источник: www.stankostroeine.com

Компания СТАН, крупнейший отечественный разработчик и производитель станкостроительного оборудования демонстрирует цифровой подход к производству в рамках выставки «Металлообработка – 2018».

На стенде организована роботизированная рабочая ячейка, состоящая из двух обрабатывающих центров и четырех роботов (три манипулятора и один транспортер), а также склада заготовок и готовых изделий. Процесс обработки изделия организован таким образом, чтобы максимально исключить участие человека - производство контролируется специальной панелью управления.

Благодаря встроенным в оборудование датчикам и оцифровке процессов все этапы производства максимально наглядны: на экран выводятся данные о состоянии станков, этапах производственного цикла, количестве произведенных изделий, коэффициент эффективности производства. Такая цифровая система производства не только наиболее прозрачна, но также позволяет обеспечить непрерывный цикл обработки и увеличить эффективность производства.

В мини-производстве задействованы два станка СТАН, которые ранее не были представлены на выставке: СТТ 115 и СТЦ 200АТ. Перемещение заготовки с одного станка на другой, а затем – на склад готовых изделий осуществляется с помощью роботов-манипуляторов и транспортера.

Станок СТТ 115 произведен на заводе СТАН в Рязани и предназначен для комплексной обработки деталей типа тел вращения. Концентрация операций на одном станке позволяет достичь ощутимой экономии за счет отказа от изготовления специальной оснастки для базирования заготовок на смежных операциях. Станок оснащен токарно-фрезерной головкой, контршпинделем, магазином инструментов, манипулятором смены инструмента.

Станок СТЦ 200АТ предназначен для высокопроизводительной комплексной обработки деталей с пяти сторон за один установ, произведен на заводе СТАН в Стерлитамаке. Обрабатывающий центр применяется при производстве пресс-форм, штампов, турбин, моноколес, изготовлении моделей и других деталей сложной формы в аэрокосмической, автомобильной, инструментальной и других отраслях. Компоновка станка позволяет создавать технологический модуль «робот-станок».