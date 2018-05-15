ВВС Индии планируют приобрести УР "Метеор" для оснащения истребителей LCA "Теджас" Mk.1A



Носовая часть истребителя Tejas LCA (Light Combat Aircraft).

Источник: Tejas-India's MRCA Носовая часть истребителя Tejas LCA (Light Combat Aircraft).Источник: Tejas-India's MRCA

ЦАМТО, 15 мая. ВВС Индии планируют оснастить 83 заказанных компании Hindustan Aeronautics Limited (HAL) легких боевых самолета LCA "Теджас" Mk.1A УР большой дальности класса "воздух-воздух" "Метеор" производства компании MBDA.

Как сообщил India Today правительственный источник, "соответствующий запрос о предложениях предусматривал оснащение разработанного индийским ОПК LCA "Теджас" Mk.1A ракетой класса "Метеор", способной поражать самолеты противника в радиусе более 100 км. Это обеспечит LCA преимущество над самолетами противника".

Источник добавил, что версия истребителя LCA Mk.1A имеет худшие летно-технические и боевые характеристики, чем создаваемая Организацией оборонных исследований и разработок МО Индии (DRDO) версия LCA Mk.2, однако будет обладать определенными преимуществами благодаря дальнобойной ракете, которая сможет уничтожать самолеты противника, не входя в зону их ответной атаки.

УР "Метеор" также будут оснащены недавно заказанные истребители "Рафаль". Издание напоминает, что УР "Метеор" на первом этапе не была включена в пакетное соглашение в рамках контракта по закупке французских истребителей.

Издание отмечает, что у Пакистана и Китая нет ракеты с сопоставимым радиусом действия. По мнению источника India Today, положительным моментом в закупке УР "Метеор" является то, что она еще не интегрирована ни на один самолет американского производства, которые состоят на вооружении ВВС Пакистана, а возможность их интеграции на китайские JF-17 "Тандер", также имеющиеся в наличии у пакистанских ВВС, исключена.