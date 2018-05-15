Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

ВВС Индии планируют приобрести УР "Метеор" для оснащения истребителей LCA "Теджас" Mk.1A

16.05.2018 ЦАМТО 386 0
0
Понравилась новость?
 0
Tejas LCA
Носовая часть истребителя Tejas LCA (Light Combat Aircraft).
Источник: Tejas-India's MRCA

ЦАМТО, 15 мая. ВВС Индии планируют оснастить 83 заказанных компании Hindustan Aeronautics Limited (HAL) легких боевых самолета LCA "Теджас" Mk.1A УР большой дальности класса "воздух-воздух" "Метеор" производства компании MBDA.

Как сообщил India Today правительственный источник, "соответствующий запрос о предложениях предусматривал оснащение разработанного индийским ОПК LCA "Теджас" Mk.1A ракетой класса "Метеор", способной поражать самолеты противника в радиусе более 100 км. Это обеспечит LCA преимущество над самолетами противника".

Источник добавил, что версия истребителя LCA Mk.1A имеет худшие летно-технические и боевые характеристики, чем создаваемая Организацией оборонных исследований и разработок МО Индии (DRDO) версия LCA Mk.2, однако будет обладать определенными преимуществами благодаря дальнобойной ракете, которая сможет уничтожать самолеты противника, не входя в зону их ответной атаки.

УР "Метеор" также будут оснащены недавно заказанные истребители "Рафаль". Издание напоминает, что УР "Метеор" на первом этапе не была включена в пакетное соглашение в рамках контракта по закупке французских истребителей.

Издание отмечает, что у Пакистана и Китая нет ракеты с сопоставимым радиусом действия. По мнению источника India Today, положительным моментом в закупке УР "Метеор" является то, что она еще не интегрирована ни на один самолет американского производства, которые состоят на вооружении ВВС Пакистана, а возможность их интеграции на китайские JF-17 "Тандер", также имеющиеся в наличии у пакистанских ВВС, исключена.
15.05.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Пакистан
США
Франция
Продукция
FC-1
Rafale
Компании
DRDO
HAL
Leonardo
MBDA

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.05 22:49
  • 2
"Вертолеты России" получили от Индии запрос на поставку 200 Ка-226Т
  • 16.05 22:41
  • 5
Украинские боевые дельфины предпочли смерть "российской оккупации"
  • 16.05 22:24
  • 52
Российский "Кинжал" назван главной угрозой для авианосцев США
  • 16.05 22:22
  • 1
Специалисты управления гражданской авиации Китая побывали на КВЗ в рамках процедуры валидации сертификата вертолета "Ансат"
  • 16.05 21:55
  • 6
Совет директоров "Роснано" рекомендовал направить 537 млн рублей на дивиденды-2017
  • 16.05 21:19
  • 3
Война куполов и панцирей
  • 16.05 20:41
  • 194
SpaceX показала готовую к пуску сверхтяжелую ракету Falcon Heavy
  • 16.05 20:39
  • 3
Крыловский центр взялся за концепцию легкого авианосца
  • 16.05 19:50
  • 3
Подводные беспилотники осваивают Крым
  • 16.05 19:05
  • 3
Александр Сергеев: РАН нужна во всех национальных проектах
  • 16.05 18:28
  • 21
Боевой рой: в армию США призвали "гремлинов"
  • 16.05 18:10
  • 1
Передовой танк отправлен в Сирию, подтверждает Россия
  • 16.05 16:46
  • 12
Полностью модернизированный. Первый Ту-22М3М поступит в ВКС в октябре
  • 16.05 16:06
  • 3
Главный калибр вернули в строй
  • 16.05 15:57
  • 1
НАТО отрабатывает наступление на Восток
другие обсуждаемые темы