Тяжелый транспортный Ми-26 получит новый двигатель после 2022 года



Вертолет Ми-26. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков Вертолет Ми-26. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

По словам главы холдинга "Вертолеты России" Андрея Богинского, пока проект вертолета "не исчерпал свой ресурс"

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Первый полет транспортного вертолета Ми-26 с новым двигателем планируется после 2022 года. Об этом журналистам сообщил во вторник глава холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

"Перспективные работы - это, конечно, замена силовой установки Ожидаем, что после 2022-2023 года мы сможем приступить к сертификационным полетам и испытаниям", - сказал он.

Богинский добавил, что соответствующие работы по ремоторизации Ми-26 холдинг ведет совместно с Объединенной двигателестроительной корпорацией и Минпромторгом.

По его словам, пока проект Ми-26 "не исчерпал свой ресурс".

Модернизация

"Вертолеты России" модернизируют вертолет, первым заказчиком станет Минобороны РФ. Как отметил Богинский, в последнее время была проведена большая работа в этом направлении.

"У нас поставлена первая машина в Алжир. Мы сейчас за счет собственных средств проводим работу по модернизации машины. Первым заказчиком станет Минобороны РФ. Мы эту работу закончим в конце текущего года", - сказал Богинский.

Он отметил, что у вертолета большой потенциал для модернизации.

Вертолеты Ми-26 применяются для транспортировки техники, крупногабаритных грузов, перевозки подразделений десантников, а также пожаротушения. На экспорт поставляются гражданский вариант Ми-26Т2 и специально созданный для рынка КНР Ми-26ТС.