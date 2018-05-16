Передовой танк отправлен в Сирию, подтверждает Россия



Роботизированный комплекс "Уран-9" на генеральной репетиции военного парада на Красной площади.

Источник: © РИА Новости, Илья Питалев Роботизированный комплекс "Уран-9" на генеральной репетиции военного парада на Красной площади.Источник: © РИА Новости, Илья Питалев

Россия занимает лидирующие позиции во внедрении роботизированных боевых машин. На прошлой неделе российское министерство обороны подтвердило, что роботизированный танк "Уран-9" был отправлен в Сирию для боевых испытаний.

"Уран-9" тяжело вооружен мощными противотанковыми ракетами, автоматической пушкой и пулеметом. При необходимости его можно переоборудовать под различные виды вооружений - например, ракеты класса "земля-воздух". Наконец, дистанционно управляемая машина укомплектована продвинутой оптической системой наведения, включающей систему оповещения о лазерном облучении и тепловидение.

Внедрение в Сирии беспилотного комплекса разминирования "Урана-6" освещалось широко, чего не скажешь об "Уране-9". Военным аналитикам пока что лишь предстоит услышать отзывы о его использовании в Сирии.

"По существу, боевые испытания "Урана-9" в Сирии обязаны были привлечь внимание всех крупных российских новостных агентств, учитывая то, как русские гордятся своим новым танком дистанционного управления", - считает Сэмюэль Бендетт (Samuel Bendett), сотрудник Аналитического центра военно-морских сил (CNA). "Тем не менее, испытания такого рода вполне могли быть проведены, не привлекая внимания", - полагает он.

Заявление российского министерства обороны можно считать официальным признанием его использования за границей.

По сообщению государственного агентства "РИА Новости", роботизированные комплексы "Уран-6", предназначенные для разминирования местности, и "Уран-9" - многофункциональные комплексы разведки и огневой поддержки подразделений на поле боя, "отлично зарекомендовали себя в Сирии".

Пока что остается неясным, применялись ли "Уран-9" в боевых условиях и, если да, то где именно. Однако зона конфликта в Сирии служит России полигоном для обкатки продвинутых вооружений.

С того момента, как Россия вторглась в Сирию в 2015 году, ее возрождающиеся вооруженные силы протестировали в боевых условиях целый арсенал, включая истребитель-невидимку Су-57, танк Т-90, крылатые ракеты корабельного базирования и системы ПВО.

"Оказывая помощь братскому сирийскому народу, мы испытали более 200 новых образцов вооружений", - заявил глава комитета Госдумы по обороне и генерал-полковник запаса Владимир Шаманов.

Несмотря на широкое применение роботизированных аппаратов в конфликтах по всему миру, беспилотные наземные системы остаются преимущественно непроверенными, и внедрение "Уран-9" знаменует собой серьезный шаг. Для сравнения, США, Китай и ряд других стран уже разработали танки-дроны, но в настоящее время продолжают взвешивать различные особенности использования этих платформ, а также способы преодоления их недостатков.

Цель использования любых дронов - снизить риск потерь личного состава. Однако в отличие от летающих беспилотников, у которых с приемом сигналов и команд трудностей не возникает, наземные роботизированные системы нередко сталкиваются с блокировкой сигнала из-за особенностей ландшафта, городской застройки или иных физических преград - что пагубно сказывается на дальности их применения. По этой причине оператор наземных роботизированных систем должен находиться на коротком расстоянии, а это подвергает его опасности.

Таким образом, возникают вопросы, как эти системы поведут себя в условиях радиоэлектронной войны, где сигнал может быть заглушен или перехвачен аппаратурой противника. В той же Сирии ранее сообщалось, что российские радиопомехи нарушали операции американской разведки, вклиниваясь в работу систем позиционирования небольших беспилотников.

"Уран-9" управляется дистанционно с мобильного устройства в радиусе 1.8 миль (2.9 километра - прим. перев.). Обнаруживать и отслеживать цели может и автоматическая башня, однако окончательное решение об открытии огня принимается оператором.

Российский подход к смертоносным автоматизированным системам напоминает американский. В США получил распространение термин "война кентавров" (по аналогии с полуконем-получеловеком из греческой мифологии). Эта стратегия требует человеческого контроля над автоматическими вооружениями, эффективно дополняя индивидуальные способности личности, вместо того, чтобы замещать ее машиной.

Беспилотники уже изменили методы ведения воздушного боя, и в скором времени роботизированные системы изменят и общевойсковой бой.

Автономные и полуавтономные наземные машины предлагают значительный потенциал для будущих войн. В сочетании с традиционными, пилотируемыми танками они могут обеспечить дополнительную огневую мощь, а, кроме того, их можно внедрять в более опасных зонах для стрельбы по противнику или разрушения оборонительных сооружений. Главное, все эти операции можно проводить с безопасного для оператора расстояния.

По словам российских военных, "Уран-9" предназначен для ведения разведки на пересеченной местности или территории противника. Он также может передавать изображения позиций противника или даже атаковать их, не выходя из режима разведки.

Как показал "Уран-9", технологически эра беспилотных танков уже наступила, вопрос лишь в том, как широко вооруженные силы начнут их использовать. Пока что Россия стала одной из первых на этом поприще, и ее последующие шаги могут иметь далеко идущие последствия для других стран и будущих тактик ведения боя.

Юджин Чоу (Eugene K. Chow) занимается внешнеполитическими и военными вопросами. Его статьи публиковались в "Форин Полиси" (Foreign Policy), "Уик" (Week) и "Дипломат" (Diplomat).