Корабль с именем героя: США строят новейший эсминец



Ракетный эсминец USS "Jack H. Lucas" (DDG 125) (3D-модель).

Источник: Wikimedia Commons Ракетный эсминец USS "Jack H. Lucas" (DDG 125) (3D-модель).Источник: Wikimedia Commons

В США строят первый эсминец класса "Арли Берк" серии Flight III "Джек Лукас"

Эсминец "Джек Лукас" планируют передать в боевой состав ВМС США в 2024 году. Внешне он будет выглядеть, как и все остальные 73 корабля класса "Арли Берк", но по своим боевым возможностям это будет совершенно другой эсминец.

На прошлой неделе судостроительная корпорация Huntigton Ingalls Industries объявила, что приступила к формированию корпуса первого эсминца класса "Арли Берк" серии Flight III "Джек Лукас". Была осуществлена резка первых 100 тонн стали на верфи в городе Паскагула (штат Миссисипи) - центре американского кораблестроения. Об этом пишет американское издание Defense News.

"Корпорация Huntington Ingalls Industries - судостроительная компания США, образованная 31 марта 2011 года путем выделения из компании Northrop Grumman ее судостроительного подразделения Northrop Grumman Shipbuilding, - напомнил "Газете.Ru" заместитель Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко, - последнее возникло 28 января 2008 года в результате объединения двух других подразделений Northrop Grumman - Northrop Grumman Ship Systems и Northrop Grumman Newport News".

Эсминец будет назван в честь морского пехотинца Джека Лукаса, который во время Второй мировой войны воевал на тихоокеанском театре военных действий.

За героизм, проявленный в ходе битвы за японский остров Иводзима, Лукас был удостоен высшей военной награды Соединенных Штатов - Медали Почета Конгресса США.

Облик этого корабля ВМС США кардинально изменит радиолокационная станция (РЛС) корпорации Raytheon AN/SPY-6, предназначенная для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны.

"Модернизация корабельной РЛС представлялась нам крайне необходимой мерой на фоне успехов в кораблестроении Китая и России. А ВМС США ставят своей целью быть на голову выше Москвы и Пекина в этой сфере", - заявил экс-командир эсминца класса "Арли Берк" Брайан Макграт, в настоящее время - консультант фирмы Ferry Bridge Group.

"РЛС эсминцев "Арли Берк" в варианте SPY-1 служила нам хорошо и в течение долгого времени, но характер угроз изменился, и флоту нужна новая радиолокационная станция, - рассказал Макграт, - и РЛС SPY-6 именно тот радиолокатор, который нам требуется.

Это позволит обнаруживать объекты с меньшей эффективной поверхностью рассеяния на значительно больших дальностях, что увеличит время на принятие необходимых решений по боевому применению управляемого оружия".

В беседе с "Газетой.Ru" Константин Макиенко отметил, что "Джек Лукас" является первым из пяти эсминцев, законтрактованных в июне 2013 года. "Контракт сразу на пять кораблей позволяет компании строить эсминцы более эффективно, загодя покупая сырье и материалы. В настоящее время на верфи строятся эсминцы Paul Ignatius (DDG 117), Delbert D. Black (DDG 119), Frank E. Petersen Jr. (DDG 121) и Lenah H. Sutcliffe Higbee (DDG 123)", - сказал эксперт.

По его словам, главным отличием кораблей серии Flight III от предшествующих вариантов эсминцев класса "Арли Берк" станет замена радиолокационного комплекса AN/SPY-1 многофункциональной системы оружия AEGIS новым радиолокационным комплексом AMDR-S (Air and Missile Defense Radar S-band) с активной фазированной антенной решёткой (АФАР), обладающего повышенными характеристиками при решении задач противоракетной обороны. Комплекс позволит кораблям реализовывать, по американской терминологии, "интегрированную ПВО и ПРО" (Integrated Air and Missile Defense - IAMD).

Как пишет Defense News, размещение на корабле радикально нового радиолокатора потребовало 45% переделки корпуса эсминца. Помимо этого, перспективный радар потребует совершенно иной системы электропитания, гораздо более мощной в сравнении с предыдущей версией.

Но, как утверждают американские разработчики, РЛС AN/SPY-6 с активной фазированной решеткой, созданная с использованием нитрида галлия, будет обладать в 30 раз большей чувствительностью, нежели предыдущая версия этого радиолокатора AN/SPY-1. Кроме того, будет обеспечен круговой обзор.

А это резко повысит боевые возможности эсминца серии Flight III в области противовоздушной и противоракетной обороны.

По некоторым данным, будет достигнута возможность одновременного перехвата 22 или более воздушных объектов с использованием зенитных управляемых ракет средней дальности типа RIM-162 ESSM, оснащенных полуактивными радиолокационными головками самонаведения.

Помимо этого, пишет Defense News, существенно возрастут возможности "Джека Лукаса" в сфере радиоэлектронной борьбы и пассивной радиолокации, что позволит обнаруживать и сопровождать воздушные объекты без выхода в эфир. Это большое преимущество нового эсминца, так как поднятие высокого напряжения на передающих устройствах и выход в эфир каждый раз выдает местоположение корабля.

На эсминцах серии Flight III будет существенно увеличено количество устройств вертикального пуска (УВП) типа Mk41. Корабль будет оснащен двумя модулями УВП Mk41 (48 ячеек - в носовом и 80 - в кормовом), в которых размещаются 88 ЗУР SM-3 и SM-6, 32 ЗУР ESSM (по 4 ракеты в 8 ячейках), 24 крылатые ракеты Tomahawk TLAM, 8 ракет ПЛУРО ASROC. Помимо этого, эсминец получит одну 155-мм артиллерийскую установку AGS, два зенитно-ракетных комплекса ближнего рубежа RAM, две 25-мм АУ Mk 38 Mod 2, восемь 12,7-мм пулеметов, четыре 324-мм трехтрубных торпедных аппаратов Mk 32 и два вертолета SH-60B Seahawk.

Всего на "Джек Лукас" можно будет загрузить 128 ракет морского базирования Tomahawk TLAM. Водоизмещение нового эсминца составит 9200 тонн, а экипаж будет состоять из 341 моряка.

"Эсминец "Арли Берк" является самым крупносерийным типом надводного боевого корабля с полным водоизмещением более 5000 тонн за всю послевоенную историю флота", - напомнил Константин Макиенко.

В настоящее время на вооружении ВМС США стоят 62 эсминца типа "Арли Берк", то есть количество этих кораблей превышает число эсминцев под флагами всех остальных стран мира.

Головной корабль проекта поступил на вооружение в 1991 году. Ожидается, что эсминцы этого типа прослужат в составе ВМС США по меньшей мере до 2070 года. В 2018 году американский флот готов заказать 10 эсминцев класса "Арли Берк" серии Flight III.

Михаил Ходаренок