Главный калибр вернули в строй
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Самолет Ту-22М с ракетами Х-22.
Источник: public domain
Ракеты Х-22 превратят в неуязвимое стратосферное оружие
Минобороны приняло решение вернуть в строй авиационные управляемые ракеты средней дальности Х-22. Долгие годы они оставались главным калибром дальних сверхзвуковых бомбардировщиков Ту-22М3, но в начале 2000-х были сняты с вооружения. Их модернизация и ремонт не предусматривались. Сейчас решено, что оставшиеся на хранении Х-22 вновь поступят на вооружение. По мнению экспертов, после доработки они сравняются по характеристикам с новейшими крылатыми ракетами Х-32. Последние считаются практически неуязвимыми для ПВО и истребителей-перехватчиков противника.
Как рассказали "Известиям" в Министерстве обороны, всего планируется модернизировать 32 авиационные управляемые ракеты типа Х-22. Работы будут вестись на протяжении трех лет. Общая сумма затрат составит порядка 300 млн рублей.
Производством Х-22 занималось машиностроительное конструкторское бюро "Радуга" (сегодня входит в Корпорацию тактического ракетного вооружения). Всего было выпущено около 3 тыс. различных модификаций подобных изделий. Оснащение боеприпаса зависит от решаемых задач: он может нести обычный фугасно-кумулятивный или термоядерный заряд.
В первую очередь эта крылатая ракета предназначена для уничтожения вражеских кораблей, радиолокационных станций и хорошо укрепленных стратегических объектов (военных баз, мостов, электростанций и др.).
В ходе глубокой модернизации Х-22 практически полностью будет заменена элементная база боеприпаса. В итоге ракеты получат уникальные возможности, сравнявшись по характеристикам с современной ракетой Х-32, рассказал "Известиям" военный эксперт Алексей Леонков.
— Доработанный боеприпас по своим характеристикам значительно превзойдет ракету, на базе которой он создан, — заявил эксперт. — На модернизируемых Х-22 устанавливается более мощный двигатель, одновременно уменьшается боевая часть и увеличивается объем топливных баков. Это практически в два раза — до 1 тыс. км — позволяет расширить дальность их применения.
Кроме того, по словам Алексея Леонкова, ракета оснащается новой помехозащищенной радиолокационно-инерциальной системой наведения с радиокомандной коррекцией и привязкой к рельефу местности. Вместо автопилота устанавливается система автоматического управления. Модернизированная версия создается для действий в условиях сильнейшего противодействия противоракетной и противовоздушной обороны противника.
Работы по созданию Х-32 начались в начале 1990-х годов, а первые пуски были выполнены в середине 2000-х. Скорость Х-32 — не менее 5 тыс. км/ч. Боеприпас можно применять с различных высот и значительного расстояния как по площадным, так и по точечным целям. Основной носитель для Х-32 — самолет Ту-22МЗ.
Заложенное сочетание скорости и непредсказуемой траектории полета делает эту ракету практически неуязвимой для зенитных комплексов и истребителей противника. После пуска с самолета включаются ее двигатели. Х-32 тут же начинает резкий набор высоты и выходит в стратосферу. Достигнув заданной скорости, двигатель ракеты переводился на маршевый режим работы. На завершающем участке боеприпас атакует цель в крутом пикировании на гиперзвуковой скорости.
Александр Круглов
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15.05.2018
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Сергей-82
12969
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№1
16.05.2018 05:21
Насколько знаю ни кто их не снимал с вооружения,на учениях их отстреливали.
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sivuch1239
655
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№2
16.05.2018 08:24
Причем всего 32 штуки - видимо , только до появления настоящей Х-32 .
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beka1
1564
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№3
16.05.2018 16:06
Цитата, sivuch1239 сообщ. №2
Причем всего 32 штукиМожет быть в более - менее приличном состоянии осталось всего 32 Х-22?
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