Ракеты Х-22 вернутся в строй
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Минобороны приняло решение вернуть в строй авиационные управляемые ракеты средней дальности Х-22, сообщают Известия.
|Самолет Ту-22М с ракетами Х-22.
|Источник: public domain
Долгие годы они оставались главным калибром бомбардировщиков Ту-22М3, но в начале 2000-х были сняты с вооружения. Их модернизация не предусматривалась.
Сейчас решено модернизировать оставшиеся на хранении Х-22, и снова поставить на вооружение.
Пор данным Минобороны, всего будет модернизировано 32 единиц. Работы будут вестись на протяжении трех лет. Общая сумма затрат составит около 300 млн. рублей.
"Производством Х-22 занималось машиностроительное конструкторское бюро "Радуга" (сегодня входит в Корпорацию тактического ракетного вооружения). Всего было выпущено около 3 тыс. различных модификаций подобных изделий. Оснащение боеприпаса зависит от решаемых задач: он может нести обычный фугасно-кумулятивный или термоядерный заряд", – говорится в статье.
Доработанный боеприпас по своим характеристикам значительно превзойдет ракету, на базе которой он создан. На модернизируемых Х-22 устанавливается более мощный двигатель, одновременно уменьшается боевая часть и увеличивается объем топливных баков. Это практически в два раза – до 1 тыс. км – позволяет расширить дальность их применения,
рассказал военный эксперт Алексей Леонков.
Кроме того, по его словам "ракета оснащается новой помехозащищенной радиолокационно-инерциальной системой наведения с радиокомандной коррекцией и привязкой к рельефу местности, вместо автопилота устанавливается система автоматического управления". Модернизированная версия создается для действий в условиях сильнейшего противодействия ПРО противника.
В первую очередь Х-22 предназначена для уничтожения вражеских кораблей, радиолокационных станций и хорошо укрепленных стратегических объектов.
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15.05.2018
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