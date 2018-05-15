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Ракеты Х-22 вернутся в строй

16.05.2018 Военное обозрение 237 0
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Минобороны приняло решение вернуть в строй авиационные управляемые ракеты средней дальности Х-22, сообщают Известия.


Самолет Ту-22М с ракетами Х-22.
Источник: public domain

Долгие годы они оставались главным калибром бомбардировщиков Ту-22М3, но в начале 2000-х были сняты с вооружения. Их модернизация не предусматривалась.

Сейчас решено модернизировать оставшиеся на хранении Х-22, и снова поставить на вооружение.

Пор данным Минобороны, всего будет модернизировано 32 единиц. Работы будут вестись на протяжении трех лет. Общая сумма затрат составит около 300 млн. рублей.

"Производством Х-22 занималось машиностроительное конструкторское бюро "Радуга" (сегодня входит в Корпорацию тактического ракетного вооружения). Всего было выпущено около 3 тыс. различных модификаций подобных изделий. Оснащение боеприпаса зависит от решаемых задач: он может нести обычный фугасно-кумулятивный или термоядерный заряд", – говорится в статье.

Доработанный боеприпас по своим характеристикам значительно превзойдет ракету, на базе которой он создан. На модернизируемых Х-22 устанавливается более мощный двигатель, одновременно уменьшается боевая часть и увеличивается объем топливных баков. Это практически в два раза – до 1 тыс. км – позволяет расширить дальность их применения,

рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

Кроме того, по его словам "ракета оснащается новой помехозащищенной радиолокационно-инерциальной системой наведения с радиокомандной коррекцией и привязкой к рельефу местности, вместо автопилота устанавливается система автоматического управления". Модернизированная версия создается для действий в условиях сильнейшего противодействия ПРО противника.

В первую очередь Х-22 предназначена для уничтожения вражеских кораблей, радиолокационных станций и хорошо укрепленных стратегических объектов.
15.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Ту-22М
Компании
Радуга ГосМКБ
Проекты
Ядерный щит

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