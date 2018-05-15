"Тополя" ставят на прикол



МБР "Тополь".

Источник: Минобороны РФ МБР "Тополь".Источник: Минобороны РФ

Минобороны сократило планы пусков этих межконтинентальных ракет

Минобороны России более чем вдвое сокращает количество пусков межконтинентальных баллистических ракет (МБР) "Тополь". Согласно планам военного ведомства, в 2018–2019 годах состоятся три старта этих МБР — в предыдущие два года в планах фигурировали семь. В последние годы значительное количество пусков было связано с программой создания новых управляемых блоков для этой ракеты. Но в итоге в конкурсе проектов победила конкурирующая система "Авангард" на базе носителя "Сармат".

Российское Министерство обороны раскрыло планы пусков МБР РС-12М "Тополь" и РС-18 "Стилет" на 2018–2019 годы. Информация об этом содержится в документации тендера на страхование ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц при стартах МБР. На ближайшие два года запланированы три пуска "Тополей" и один — "Стилета". В предыдущие два года в планах фигурировали семь стартов и один соответственно.

В Минобороны "Известиям" подтвердили планы сокращения количества пусков "Тополей". Как пояснили в ведомстве, в ближайшие годы будут выполняться только единичные запуски РС-12М. Их задачи — подготовка личного состава РВСН и подтверждение стабильности характеристик ракет с продленным сроком эксплуатации.

Штатные "Тополя" стартуют с космодрома "Плесецк" в Архангельской области, при этом головные части достигают назначенных целей на полигоне Кура на Камчатке.

Также в последние годы состоялись пуски ракет "Тополь-Э" с экспериментальной боеголовкой. Для этого использовался полигон Капустин Яр в Астраханской области. В этом случае, по словам главного редактора интернет-проекта MilitaryRussia Дмитрия Корнева, основной целью были испытания новых средств доставки боевой части и экспериментального оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Речь идет об эффективном преодолении перспективных систем противоракетной обороны. Ракеты поражали учебные цели на испытательном полигоне Сары-Шаган в Казахстане, оборудованном необходимыми средствами.

Справка «Известий» Первые успешные испытания подвижного ракетного комплекса стратегического назначения «Тополь» были проведены в Советском Союзе 35 лет назад. На вооружение он был принят 1 декабря 1988 года. Его отличает высокая живучесть — вследствие маневренности, скрытности и малого времени подготовки к пуску. Дальнейшим развитием РС-12М является система «Ярс».

В будущем «Тополя» будут постепенно выводиться из эксплуатации.

— Сокращение пусков "Тополей", по всей видимости, объясняется решением прекратить дальнейшие работы по созданию новых управляемых боевых блоков. Причины понятны. Они связаны с началом серийного производства неуязвимых для ПРО гиперзвуковых боевых блоков "Авангард". Об этом 1 марта президент РФ Владимир Путин рассказал в послании Федеральному собранию. "Авангард" — конкурирующая система для блоков, которые разрабатывались для "Тополей", — сообщил "Известиям" Дмитрий Корнев.

Боеголовки системы "Авангард" способны совершать полеты в плотных слоях атмосферы более, чем в 20 раз быстрее скорости звука. Это делает их неуязвимыми для средств противовоздушной и противоракетной обороны. Предполагается, что носителем для гиперзвуковых блоков станет новейшая межконтинентальная баллистическая ракета РС-28 "Сармат".

Справка "Известий"Первые успешные испытания подвижного ракетного комплекса стратегического назначения "Тополь" были проведены в Советском Союзе 35 лет назад. На вооружение он был принят 1 декабря 1988 года. Его отличает высокая живучесть — вследствие маневренности, скрытности и малого времени подготовки к пуску. Дальнейшим развитием РС-12М является система "Ярс".

В будущем "Тополя" будут постепенно выводиться из эксплуатации.

Евгений Девятьяров, Алексей Рамм