В Крыму начались испытания подводного беспилотника "Клавесин-2"
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На морском полигоне в Феодосии началось испытание беспилотного робототехнического комплекса "Клавесин-2" (2Р52), сообщают Известия.
|Первый опытный образец автономного необитаемого подводного аппарата «Клавесин-2Р-ПМ» разработки АО «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин».
|Источник: АО «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин»
В испытаниях также задействовано и опытовое судно проекта 20360ОС "Виктор Чероков".
Комплекс 2Р52 является вторым поколением семейства отечественных автономных необитаемых подводных аппаратов.
"Внешне аппарат выглядит как миниатюрная подлодка длиной около 7 м и диаметром примерно 1 м. Сверху у него имеется небольшая надстройка-выступ. Масса беспилотника – около 4 т. Глубина погружения – до 6000 м. Считается, что за счет увеличения размеров удалось повысить его автономность", – пишет газета.
Сообщается, что новые комплексы должны войти в состав оборудования модернизированных АПЛ проекта 949АМ и переоборудованной АПЛ специального назначения проекта 09787 БС-64 "Подмосковье".
Этот комплекс может обследовать дно на больших глубинах, что позволяет искать и собирать различные предметы, например обломки боеприпасов. Также "Клавесины" способны вести разведку подводной обстановки, собирать данные о рельефе дна в интересах корабельных группировок или других робототехнических комплексов,
рассказал военно-морской эксперт Александр Мозговой.
Для испытаний используется участок крымского побережья с уникальными гидрологическими свойствами: в районе ушедшего под воду потухшего вулкана образовался сложный донный ландшафт с большими глубинами. Здесь также проводятся боевые стрельбы и морские учения кораблей и подлодок ЧФ.
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15.05.2018
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