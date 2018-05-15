В Крыму начались испытания подводного беспилотника "Клавесин-2"

На морском полигоне в Феодосии началось испытание беспилотного робототехнического комплекса "Клавесин-2" (2Р52), сообщают Известия.

Первый опытный образец автономного необитаемого подводного аппарата «Клавесин-2Р-ПМ» разработки АО «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин». Источник: АО «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин»

В испытаниях также задействовано и опытовое судно проекта 20360ОС "Виктор Чероков".

Комплекс 2Р52 является вторым поколением семейства отечественных автономных необитаемых подводных аппаратов.

"Внешне аппарат выглядит как миниатюрная подлодка длиной около 7 м и диаметром примерно 1 м. Сверху у него имеется небольшая надстройка-выступ. Масса беспилотника – около 4 т. Глубина погружения – до 6000 м. Считается, что за счет увеличения размеров удалось повысить его автономность", – пишет газета.

Сообщается, что новые комплексы должны войти в состав оборудования модернизированных АПЛ проекта 949АМ и переоборудованной АПЛ специального назначения проекта 09787 БС-64 "Подмосковье".

Этот комплекс может обследовать дно на больших глубинах, что позволяет искать и собирать различные предметы, например обломки боеприпасов. Также "Клавесины" способны вести разведку подводной обстановки, собирать данные о рельефе дна в интересах корабельных группировок или других робототехнических комплексов,

рассказал военно-морской эксперт Александр Мозговой.

Для испытаний используется участок крымского побережья с уникальными гидрологическими свойствами: в районе ушедшего под воду потухшего вулкана образовался сложный донный ландшафт с большими глубинами. Здесь также проводятся боевые стрельбы и морские учения кораблей и подлодок ЧФ.