"Тополя" окажутся не у дел
|
|
Согласно планам военного ведомства, в 2018-2019 годах состоятся только три старта межконтинентальных баллистических ракет РС-12М "Тополь" (в предыдущие годы в планах фигурировали 7 пусков), сообщают Известия.
Минобороны РФ
Сообщается, что в последние годы значительное количество пусков было связано с программой создания новых управляемых блоков для этой МБР. Но в итоге в конкурсе проектов победила конкурирующая система "Авангард" на базе носителя "Сармат".
Как пояснили в военном ведомстве, в ближайшие годы будут выполняться только единичные запуски, задача которых – "подготовка личного состава РВСН и подтверждение стабильности характеристик ракет с продленным сроком эксплуатации".
Сокращение пусков "Тополей", по всей видимости, объясняется решением прекратить дальнейшие работы по созданию новых управляемых боевых блоков. Причины понятны. Они связаны с началом серийного производства неуязвимых для ПРО гиперзвуковых боевых блоков "Авангард". Об этом 1 марта президент РФ Владимир Путин рассказал в послании Федеральному собранию. "Авангард" – конкурирующая система для блоков, которые разрабатывались для "Тополей",
рассказал газете редактор интернет-проекта MilitaryRussia Дмитрий Корнев.
По данным газеты, "боеголовки системы "Авангард" способны совершать полеты в плотных слоях атмосферы более чем в 20 раз быстрее скорости звука". Предполагается, что носителем для гиперзвуковых блоков станет новейшая МБР РС-28 "Сармат".
|
15.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
16.05.2018 "Тополя" ставят на прикол
18.04.2018 Вакансия для Берии
02.03.2018 Путин представил новейшие виды российского вооружения
22.01.2018 Глобальный неядерный удар Москве уже не угрожает
06.06.2016 Глобальная ПРО становится дырявым зонтиком
26.03.2018 Восстановить ядерный паритет: новое супероружие России получило "свидетельства о рождении"
22.03.2018 Спасения нет: США безоружны перед гиперзвуком
21.03.2018 Источник: первыми носителями гиперзвуковых блоков "Авангард" станут ракеты УР-100Н УТТХ