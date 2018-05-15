"Тополя" окажутся не у дел

Согласно планам военного ведомства, в 2018-2019 годах состоятся только три старта межконтинентальных баллистических ракет РС-12М "Тополь" (в предыдущие годы в планах фигурировали 7 пусков), сообщают Известия.

Минобороны РФ

Сообщается, что в последние годы значительное количество пусков было связано с программой создания новых управляемых блоков для этой МБР. Но в итоге в конкурсе проектов победила конкурирующая система "Авангард" на базе носителя "Сармат".

Как пояснили в военном ведомстве, в ближайшие годы будут выполняться только единичные запуски, задача которых – "подготовка личного состава РВСН и подтверждение стабильности характеристик ракет с продленным сроком эксплуатации".

Сокращение пусков "Тополей", по всей видимости, объясняется решением прекратить дальнейшие работы по созданию новых управляемых боевых блоков. Причины понятны. Они связаны с началом серийного производства неуязвимых для ПРО гиперзвуковых боевых блоков "Авангард". Об этом 1 марта президент РФ Владимир Путин рассказал в послании Федеральному собранию. "Авангард" – конкурирующая система для блоков, которые разрабатывались для "Тополей",

рассказал газете редактор интернет-проекта MilitaryRussia Дмитрий Корнев.

По данным газеты, "боеголовки системы "Авангард" способны совершать полеты в плотных слоях атмосферы более чем в 20 раз быстрее скорости звука". Предполагается, что носителем для гиперзвуковых блоков станет новейшая МБР РС-28 "Сармат".