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Войска ЮВО пополнила новая РЛС "Каста-2"

16.05.2018 Военное обозрение 269 0
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В радиотехнический полк 4 армии ВВС и ПВО, дислоцированный в Волгоградской области, поступила новая РЛС "Каста-2", передает РИА Новости сообщение пресс-службы Южного округа.

РЛС "Каста-2Е2"

https://ru.wikipedia.org

Радиолокационная станция поступила в рамках программы переоснащения войск Южного военного округа,

говорится в релизе.

"Каста-2" – это мобильная радиолокационная станция кругового обзора дежурного режима.

Сообщается, что она "предназначена для контроля воздушного пространства, определения дальности, азимута, высоты полета и трассовых характеристик воздушных объектов – самолетов, вертолетов, дистанционно пилотируемых летательных аппаратов и крылатых ракет, в том числе летящих на малых и предельно малых высотах".

В пресс-службе добавили, что станция "эффективно работает на фоне интенсивных отражений от поверхности, местных предметов и метеообразований".
15.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Продукция
Каста-2
Каста-2Е2
Компании
Минoбороны РФ

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