Войска ЮВО пополнила новая РЛС "Каста-2"
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В радиотехнический полк 4 армии ВВС и ПВО, дислоцированный в Волгоградской области, поступила новая РЛС "Каста-2", передает РИА Новости сообщение пресс-службы Южного округа.
РЛС "Каста-2Е2"
https://ru.wikipedia.org
Радиолокационная станция поступила в рамках программы переоснащения войск Южного военного округа,
говорится в релизе.
"Каста-2" – это мобильная радиолокационная станция кругового обзора дежурного режима.
Сообщается, что она "предназначена для контроля воздушного пространства, определения дальности, азимута, высоты полета и трассовых характеристик воздушных объектов – самолетов, вертолетов, дистанционно пилотируемых летательных аппаратов и крылатых ракет, в том числе летящих на малых и предельно малых высотах".
В пресс-службе добавили, что станция "эффективно работает на фоне интенсивных отражений от поверхности, местных предметов и метеообразований".
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15.05.2018
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