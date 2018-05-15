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В РФ создается гибридный реактор

16.05.2018 Военное обозрение 893 0
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До конца текущего года ученые Курчатовского института пообещали собрать гибридный реактор, сочетающий в себе принципы термоядерной и ядерной энергетики, передает ТАСС.

https://geektimes.com

Гибридный ТОКАМАК сейчас называется Т-15МД. Это большая установка, в конце года мы ее должны собрать на месте старой Т-15 в этом здании (Курчатовского института). Ту мы разобрали, строим новую на ее фундаменте,

сказал руководитель Курчатовского комплекса термоядерной энергетики и плазменных технологий Петр Хвостенко.

Он сообщил также, что "на 2020 год запланирован физический пуск новой установки".

В институте рассказали, что "гибридный реактор сочетает принципы термоядерной и ядерной энергетики, и в отличие от атомного реактора, будет работать на тории", который дешевле уранового сырья.

Специалисты также отметили, что "в отличие от термоядерного реактора, в гибридном не нужны сверхвысокие температуры для получения энергии".

Газета напоминает, что РФ, страны ЕС, Китай и США строят во Франции Международный экспериментальный термоядерный реактор (ITER), в основе которого – установка ТОКАМАК. Она считается наиболее перспективным устройством для осуществления управляемого термоядерного синтеза. Целью проекта является демонстрация того, что термоядерную энергию можно использовать в промышленных масштабах.

Российские организации отвечают за изготовление 25-ти систем. Первую плазму на ITER планируют получить в 2025 году.
15.05.2018
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США
Франция
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