Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Компания Jadara Equipment and Defense Systems завершила разработку ПТРК "Терминатор"

16.05.2018 ЦАМТО 296 0
0
Понравилась новость?
 0
Противотанковый ракетный комплекс Terminator
Противотанковый ракетный комплекс Terminator, представленный иорданской компанией Jadara Equipment and Defence Systems, в экспозиции выставки SOFEX-2018. Амман, май 2018 года.
Источник: Patrick Allen / Jane's

ЦАМТО, 15 мая. Иорданская компания Jadara Equipment and Defense Systems завершила разработку и намерена приступить к производству нового противотанкового ракетного комплекса "Терминатор", который был продемонстрирован на недавней выставке SOFEX-2018.

В ближайшие два месяца планируется провести войсковые испытания комплекса. Компания также разрабатывает тренажер для ПТРК.

Как сообщает Jane's Missiles & Rockets, в состав комплекса входят размещенное на треноге массой 6,3 кг пусковое устройство массой 4,3 кг с блоком наведения PUT-1 весом 7,2 кг и ПТУР "Терминатор" в одноразовой пусковой трубе.

Твердотопливная ракета диаметром 107 мм оборудована полуактивной лазерной системой наведения, которая позволяет оператору осуществлять наведение, удерживая прицел на цели. Минимальная дальность поражения цели – 100 м, максимальная – 2500 м. Время полета ракеты на максимальную дальность – 13 сек. ПТУР может оснащаться двумя различными боевыми частями – тандемной противотанковой кумулятивной (HEAT) и осколочно-фугасной. Заявленная компанией бронепробиваемость ПТУР с тандемной противотанковой кумулятивной БЧ (масса 15,9 кг с транспортно-пусковым контейнером) – 550 мм гомогенной брони за динамической защитой. ПТУР с осколочно-фугасной БЧ (масса 15,4 кг) способна преодолеть 50 мм обычной стальной брони.

ПТРК "Терминатор" также был интегрирован в состав дистанционно управляемого модуля вооружения, размещенного на автомобиле Toyota Land Cruiser с колесной формулой 4х4. ДУМВ вооружен двумя ПТРК в готовом к пуску положении и 7,62-мм пулеметом.

По заявлению представителя компании, при создании ПТРК "Терминатор" использовался опыт производства РПГ-32 ("Нашшаб"). Производство этих гранатометов также продолжается, последним заказчиком стал Тунис. Ранее "Нашшаб" закупили ВС Иордании и Объединенных Арабских Эмиратов.
15.05.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иордания
ОАЭ
Тунис
Продукция
РПГ-32
Компании
Toyota

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.05 22:49
  • 2
"Вертолеты России" получили от Индии запрос на поставку 200 Ка-226Т
  • 16.05 22:41
  • 5
Украинские боевые дельфины предпочли смерть "российской оккупации"
  • 16.05 22:24
  • 52
Российский "Кинжал" назван главной угрозой для авианосцев США
  • 16.05 22:22
  • 1
Специалисты управления гражданской авиации Китая побывали на КВЗ в рамках процедуры валидации сертификата вертолета "Ансат"
  • 16.05 21:55
  • 6
Совет директоров "Роснано" рекомендовал направить 537 млн рублей на дивиденды-2017
  • 16.05 21:19
  • 3
Война куполов и панцирей
  • 16.05 20:41
  • 194
SpaceX показала готовую к пуску сверхтяжелую ракету Falcon Heavy
  • 16.05 20:39
  • 3
Крыловский центр взялся за концепцию легкого авианосца
  • 16.05 19:50
  • 3
Подводные беспилотники осваивают Крым
  • 16.05 19:05
  • 3
Александр Сергеев: РАН нужна во всех национальных проектах
  • 16.05 18:28
  • 21
Боевой рой: в армию США призвали "гремлинов"
  • 16.05 18:10
  • 1
Передовой танк отправлен в Сирию, подтверждает Россия
  • 16.05 16:46
  • 12
Полностью модернизированный. Первый Ту-22М3М поступит в ВКС в октябре
  • 16.05 16:06
  • 3
Главный калибр вернули в строй
  • 16.05 15:57
  • 1
НАТО отрабатывает наступление на Восток
другие обсуждаемые темы