Компания Jadara Equipment and Defense Systems завершила разработку ПТРК "Терминатор"



Противотанковый ракетный комплекс Terminator, представленный иорданской компанией Jadara Equipment and Defence Systems, в экспозиции выставки SOFEX-2018. Амман, май 2018 года.

Источник: Patrick Allen / Jane's Противотанковый ракетный комплекс Terminator, представленный иорданской компанией Jadara Equipment and Defence Systems, в экспозиции выставки SOFEX-2018. Амман, май 2018 года.Источник: Patrick Allen / Jane's

ЦАМТО, 15 мая. Иорданская компания Jadara Equipment and Defense Systems завершила разработку и намерена приступить к производству нового противотанкового ракетного комплекса "Терминатор", который был продемонстрирован на недавней выставке SOFEX-2018.

В ближайшие два месяца планируется провести войсковые испытания комплекса. Компания также разрабатывает тренажер для ПТРК.

Как сообщает Jane's Missiles & Rockets, в состав комплекса входят размещенное на треноге массой 6,3 кг пусковое устройство массой 4,3 кг с блоком наведения PUT-1 весом 7,2 кг и ПТУР "Терминатор" в одноразовой пусковой трубе.

Твердотопливная ракета диаметром 107 мм оборудована полуактивной лазерной системой наведения, которая позволяет оператору осуществлять наведение, удерживая прицел на цели. Минимальная дальность поражения цели – 100 м, максимальная – 2500 м. Время полета ракеты на максимальную дальность – 13 сек. ПТУР может оснащаться двумя различными боевыми частями – тандемной противотанковой кумулятивной (HEAT) и осколочно-фугасной. Заявленная компанией бронепробиваемость ПТУР с тандемной противотанковой кумулятивной БЧ (масса 15,9 кг с транспортно-пусковым контейнером) – 550 мм гомогенной брони за динамической защитой. ПТУР с осколочно-фугасной БЧ (масса 15,4 кг) способна преодолеть 50 мм обычной стальной брони.

ПТРК "Терминатор" также был интегрирован в состав дистанционно управляемого модуля вооружения, размещенного на автомобиле Toyota Land Cruiser с колесной формулой 4х4. ДУМВ вооружен двумя ПТРК в готовом к пуску положении и 7,62-мм пулеметом.

По заявлению представителя компании, при создании ПТРК "Терминатор" использовался опыт производства РПГ-32 ("Нашшаб"). Производство этих гранатометов также продолжается, последним заказчиком стал Тунис. Ранее "Нашшаб" закупили ВС Иордании и Объединенных Арабских Эмиратов.