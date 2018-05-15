Аргентина оплатила поставку французских палубных штурмовиков "Супер Этандар Модернизе"



Палубный истребитель-штурмовик Dassault Super Etendard ВМС Франции (серийный и регистрационный номер - 44), 08.06.2014.

Источник: Max FoxbatRU Bryansky / Airliners.net Палубный истребитель-штурмовик Dassault Super Etendard ВМС Франции (серийный и регистрационный номер - 44), 08.06.2014.Источник: Max FoxbatRU Bryansky / Airliners.net

ЦАМТО, 15 мая. Правительство Аргентины 10 мая одобрило выделение средств в размере 12,55 млн. евро (15,03 млн. долл.) для покупки во Франции 5 снятых с вооружения французского флота палубных штурмовиков "Супер Этандар Модернизе".

По информации Jane's Defence Weekly, пакет поставки, помимо самолетов, включает тренажер, восемь запасных двигателей и большую партию запасных частей и другого оборудования.

Как сообщал ЦАМТО, в 1981 году Аргентина приобрела во Франции 14 самолетов "Супер Этандар", три из которых были потеряны в процессе эксплуатации. Оставшиеся 11 штурмовиков не могут эксплуатироваться из-за отсутствия запчастей. Аргентинское предприятие FAdeA с 2014 года пыталось договориться с французскими властями о приобретении запасных частей и нового оборудования для модернизации штурмовиков и обеспечения их пригодности к полетам, однако тяжелый экономический кризис в стране не позволял реализовать этот проект.

В ноябре 2017 года после длительных переговоров правительства Аргентины и Франции достигли договоренности о поставке ВМС Аргентины 5 палубных штурмовиков "Супер Этандар Модернизе", тренажера, других комплектующих и оборудования общей стоимостью 12,5 млн. евро (14,5 млн. долл.). Все поставки планировалось завершить к декабрю 2017 года, но они вновь были отсрочены из-за задержки с оплатой.

Правительство Аргентины одобрило финансирование ремонта "Супер Этандар" для обеспечения защиты воздушного пространства страны во время саммита G20, который должен состояться в Аргентине в 2018 году. Самолеты будут поставлены 2-ой истребительно-штурмовой эскадрилье ВМС.

Это подразделение в течение некоторого времени будет использовать два поставленных "Супер Этандар Модернизе" для переподготовки пилотов. Остальные самолеты и комплекты модернизации будут использованы в качестве источника запчастей для модернизации находящихся на хранении "Супер Этандар" ВМС Аргентины. После завершения этих работ первая пара французских самолетов также будет использована для восстановления "Супер Этандар" ВМС Аргентины, налет которых существенно меньше.

"Супер Этандар" могут применяться для выполнения различных задач, включая поражение наземных и надводных целей, обеспечение ПВО, как с палубы авианосца, так и с обычных аэродромов.