Для ВМС США разрабатывается новейшее оружие
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3D модель, разработанная Huntington Ingalls - первый Flight III DDG-125, который получит имя Jack Lucas, в честь морского пехотинца, награжденного медалью за Отвагу за героизм, проявленный в битве за Иводзиму. (Фото Huntington Ingalls Industries).
Источник: https://www.defensenews.com/
Эсминец Jack Lucas после сдачи в 2024 году флоту США будет выглядеть также, как и 73 своих предшественника, эсминца класса Arleigh Burke. Но это будет совсем другой, более совершенный убийца.
Компания Huntington Ingalls заявила во вторник, что началось изготовление первого корабля Flight III Destroyer, в который добавлена крайне важная составляющая - радиолокационный радар Raytheon AN/SPY-6.
Началом производства корабля считается момент отпуска на изготовление первых 100 тонн стали - эту веху Jack Lucas прошел на этой неделе на верфи Ingalls’ Pascagoula, Миссисипи.
Flight III - это глубокая модернизация эскадренного миноносца, в результате которой был проведен редизайн 45% корпуса корабля, для размещения AN/SPY-6 и оборудования, обеспечивающего огромные энергетические потребности радара.
Радиолокатор воздушной и противоракетной обороны, используемый на Jack Lucas и последующих эсминцах этого класса, в 30 раз более чувствителен, чем радары AN/SPY-1D, установленные на предыдущих кораблях. Высокий уровень чувствительности повышает оборонительные возможности эсминца при воздушных и ракетных атаках.
В сочетании с текущими обновлениями по программе SEWIP (Surface Electronic Warfare Improvement Program – примечание ВПК.name) Jack Lucas получит возможность работать в пассивном режиме. При взаимодействии с внешними пассивными датчиками, например истребителя F-35, он сможет триангулировать и получать целеуказание в пассивном режиме избегая раскрытия местонахождения судна.
По словам Брайана Макграта, капитана эсминца в отставке и консультанта The FerryBridge Group, новый радиолокатор необходим для обеспечения превосходства военно-морского флота США над Китаем и Россией.
«Наш древний SPY-1 хорошо служил нам долгое время, но угрозы изменились и нам необходим новый радар», - сказал Макграт. «И SPY-6 – тот самый радар. Он серьезно модернизирован по всем параметрам. SPY-6 позволяет отслеживать более скоростные и менее заметные объекты на больших расстояниях, что увеличивает нам время на принятие решения».
Автор: Дэвид Б. Лартер
Перевод: ВПК.name
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15.05.2018
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