Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Для ВМС США разрабатывается новейшее оружие

16.05.2018 829 0
0
Понравилась новость?
 0
Jack Lucas
3D модель, разработанная Huntington Ingalls - первый Flight III DDG-125, который получит имя Jack Lucas, в честь морского пехотинца, награжденного медалью за Отвагу за героизм, проявленный в битве за Иводзиму. (Фото Huntington Ingalls Industries).
Источник: https://www.defensenews.com/

Эсминец Jack Lucas после сдачи в 2024 году флоту США будет выглядеть также, как и 73 своих предшественника, эсминца класса Arleigh Burke. Но это будет совсем другой, более совершенный убийца.


Компания Huntington Ingalls заявила во вторник, что началось изготовление первого корабля Flight III Destroyer, в который добавлена крайне важная составляющая - радиолокационный радар Raytheon AN/SPY-6.


Началом производства корабля считается момент отпуска на изготовление первых 100 тонн стали - эту веху Jack Lucas прошел на этой неделе на верфи Ingalls’ Pascagoula, Миссисипи.


Flight III - это глубокая модернизация эскадренного миноносца, в результате которой был проведен редизайн 45% корпуса корабля, для размещения AN/SPY-6 и оборудования, обеспечивающего огромные энергетические потребности радара.


Радиолокатор воздушной и противоракетной обороны, используемый на Jack Lucas и последующих эсминцах этого класса, в 30 раз более чувствителен, чем радары AN/SPY-1D, установленные на предыдущих кораблях. Высокий уровень чувствительности повышает оборонительные возможности эсминца при воздушных и ракетных атаках.


В сочетании с текущими обновлениями по программе SEWIP (Surface Electronic Warfare Improvement Program – примечание ВПК.name) Jack Lucas получит возможность работать в пассивном режиме. При взаимодействии с внешними пассивными датчиками, например истребителя F-35, он сможет триангулировать и получать целеуказание в пассивном режиме избегая раскрытия местонахождения судна.


По словам Брайана Макграта, капитана эсминца в отставке и консультанта The FerryBridge Group, новый радиолокатор необходим для обеспечения превосходства военно-морского флота США над Китаем и Россией.


«Наш древний SPY-1 хорошо служил нам долгое время, но угрозы изменились и нам необходим новый радар», - сказал Макграт. «И SPY-6 – тот самый радар. Он серьезно модернизирован по всем параметрам. SPY-6 позволяет отслеживать более скоростные и менее заметные объекты на больших расстояниях, что увеличивает нам время на принятие решения».


Автор: Дэвид Б. Лартер

Перевод: ВПК.name
15.05.2018
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
Arleigh Burke
F-35
Компании
Raytheon

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.05 22:49
  • 2
"Вертолеты России" получили от Индии запрос на поставку 200 Ка-226Т
  • 16.05 22:41
  • 5
Украинские боевые дельфины предпочли смерть "российской оккупации"
  • 16.05 22:24
  • 52
Российский "Кинжал" назван главной угрозой для авианосцев США
  • 16.05 22:22
  • 1
Специалисты управления гражданской авиации Китая побывали на КВЗ в рамках процедуры валидации сертификата вертолета "Ансат"
  • 16.05 21:55
  • 6
Совет директоров "Роснано" рекомендовал направить 537 млн рублей на дивиденды-2017
  • 16.05 21:19
  • 3
Война куполов и панцирей
  • 16.05 20:41
  • 194
SpaceX показала готовую к пуску сверхтяжелую ракету Falcon Heavy
  • 16.05 20:39
  • 3
Крыловский центр взялся за концепцию легкого авианосца
  • 16.05 19:50
  • 3
Подводные беспилотники осваивают Крым
  • 16.05 19:05
  • 3
Александр Сергеев: РАН нужна во всех национальных проектах
  • 16.05 18:28
  • 21
Боевой рой: в армию США призвали "гремлинов"
  • 16.05 18:10
  • 1
Передовой танк отправлен в Сирию, подтверждает Россия
  • 16.05 16:46
  • 12
Полностью модернизированный. Первый Ту-22М3М поступит в ВКС в октябре
  • 16.05 16:06
  • 3
Главный калибр вернули в строй
  • 16.05 15:57
  • 1
НАТО отрабатывает наступление на Восток
другие обсуждаемые темы