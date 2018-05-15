В ЗВО назначили командующего гвардейской общевойсковой армией



Механизированные парадные расчеты войск Воронежского военного гарнизона Западного военного округа (ЗВО) во время тренировки к военному параду, посвященному 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на территории Воронежского авиационного завода. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Ульяна Соловьева Механизированные парадные расчеты войск Воронежского военного гарнизона Западного военного округа (ЗВО) во время тренировки к военному параду, посвященному 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на территории Воронежского авиационного завода. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Ульяна Соловьева

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Начальник штаба Западного военного округа (ЗВО) генерал-лейтенант Виктор Астапов вручил штандарт командующего общевойсковой армией генерал-майору Андрею Иванаеву, назначенному ранее на эту должность указом президента РФ, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе ЗВО.

"Военачальник представлен личному составу объединения и приступил к исполнению обязанностей", - отметили в пресс-службе.

Как уточнили РИА Новости в ЗВО, предшественник Иванаева, генерал-майор Александр Перязев "переведен в высший орган военного управления Управление боевой подготовки Вооруженных сил РФ".

Андрей Иванаев родился в 1972 году. Окончил Челябинское высшее танковое командное училище, Общевойсковую академию ВС РФ, Военную академию Генерального штаба ВС РФ. Проходил службу от командира танкового взвода в Закавказском военном округе до командира мотострелковой бригады в Западном военном округе. С 2013 года - начальник окружного учебного центра в Восточном военном округе, с 2017 года - начальник штаба - заместитель командующего общевойсковой армией ВВО.

Генерал-майор Андрей Иванаев - участник боевых действий. Награждён орденами "За военные заслуги", "За заслуги перед Отечеством" III степени с изображением мечей. Женат, воспитывает сына и дочь.

Войска гвардейской Краснознамённой общевойсковой армии дислоцируются в Воронежской, Курской, Смоленской и Брянской областях. В её составе - мотострелковые, танковые, артиллерийские, ракетные, зенитные ракетные и другие соединения и воинские части. На вооружении армии находятся современные образцы военной техники: танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2, бронетранспортёры БТР-82АМ, а также оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" и другие.