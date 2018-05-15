В ЦАТРА состоялось торжественное мероприятие, посвященное 60-летию со дня образования Службы спецконтроля Минобороны



Здание Минобороны РФ.

Источник: © Михаил Джапаридзе/ТАСС Здание Минобороны РФ.Источник: © Михаил Джапаридзе/ТАСС

ЦАМТО, 15 мая. В Центральном академическом театре Российской Армии (ЦАТРА) состоялось торжественное мероприятие, посвященное 60-летию со дня образования Службы специального контроля Министерства обороны Российской Федерации.

Собравшихся поздравил начальник 12-го Главного управления Министерства обороны генерал-майор Игорь Колесников.

Наряду с контролем за испытаниями ядерного оружия за рубежом, Служба проводит мониторинг соблюдения международных договоров об ограничении и запрещении испытаний ядерного оружия, в том числе, обеспечивает участие Российской Федерации в международном механизме контроля Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и координации деятельности федеральных органов исполнительной власти и Российской академии наук по их реализации.

Среди других приоритетных задач Службы – контроль сейсмической и радиационной обстановки на планете, любых ядерных аварий на территории Российской Федерации (в пределах технических возможностей средств контроля).

Также на Службу возложено участие в проведении геофизического мониторинга над территорией нашей страны.

Результаты контроля, а именно, данные о фактах и параметрах ядерных взрывов и землетрясений, радиоактивном заражении окружающего пространства, представляются Службой в Национальный центр управления обороной страны, 12-е Главное управление Министерства обороны и другие органы военного и государственного управления, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.