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Командующий войсками ЮВО проинспектирует соединения и воинские части округа

16.05.2018 ЦАМТО 392 0
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Александр Дворников
Александр Дворников.
Источник: © Пресс-служба ЮВО

ЦАМТО, 15 мая. В рамках рабочей поездки в войска Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников оценит готовность учебно-материальной базы на общевойсковых полигонах и в местах дислокации воинских частей в Кабардино-Балкарии, Ингушетии и Северной Осетии.

Особое внимание командующий войсками ЮВО уделит оборудованию полигонов электронными радиоуправляемыми мишенными комплексами.

"К 1 июня все полигоны необходимо укомплектовать новейшим мишенным оборудованием", – поставил задачу А.Дворников.

Для организации боевой подготовки соединений и воинских частей ЮВО на стрельбищах, директрисах и тактических полях установят более 1,5 тыс. статичных и движущихся мишеней, оборудуют около 1 тыс. препятствий, инженерных сооружений, а также трассы танкодромов и автодромов для подготовки водителей боевой техники.

В подготовительном периоде в течение мая будут подготовлены к летнему периоду обучения около 30 общевойсковых полигонов и учебно-материальных комплексов, сообщает пресс-служба Южного военного округа.
15.05.2018
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