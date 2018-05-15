Выход космонавтов Артемьева и Прокопьева в открытый космос отложили на неделю
|
|
Олег Артемьев.
Источник: © Михаил Джапаридзе/ТАСС
Работы за пределами МКС они проведут 15 августа, а не 8-го, как планировалось ранее
МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Российские космонавты Олег Артемьев и Сергей Прокопьев выйдут в открытый космос с Международной космической станции 15 августа, на неделю позже чем планировалось ранее. Об этом в понедельник сообщается на сайте РКК "Энергия" со ссылкой на первого заместителя генерального конструктора по летной эксплуатации Владимира Соловьева.
"15 августа запланирован выход в открытый космос российских космонавтов Олега Артемьева и Сергея Прокопьева", - говорится в сообщении.
Соловьев, докладывая об итогах научных экспериментов на заседании главных конструкторов корпорации, также подчеркнул, что ресурсов российского сегмента МКС достаточно для выполнения программы МКС-56, а наземный комплекс и персонал управления полетом готовы к посадке корабля "Союз МС-07" и запуску корабля "Союз МС-09".
Ранее сообщалось, что космонавты выйдут в открытый космос по российской программе 8 августа. Артемьев находится на МКС с марта. Планируется, что Прокопьев прибудет на Международную космическую станцию в июне.
Космонавтам предстоит установить на внешней поверхности станции аппаратуру для эксперимента по мониторингу диких птиц ICARUS. Артемьев уточнил, что выйдет в открытый космос в новом скафандре "Орлан-МКС". Кроме того, российские космонавты снимут со станции и отбросят в сторону Земли старое оборудование, а также запустят студенческие наноспутники.
|
15.05.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
21.04.2017 Корабль "Союз МС-04" с сокращенным экипажем отправится на МКС
28.12.2010 Марс-500: готовится высадка на марсодром
23.03.2018 Пилотируемый космический корабль "Союз МС-08" выведен на орбиту
12.02.2018 "Роскосмос" накажет "Энергию" и "Центр Хруничева"
24.01.2018 У новой российской орбитальной станции будет пять модулей общей массой 60 т
23.01.2018 Новая российская модульная платформа для малоразмерных космических аппаратов успешно испытана на орбите Земли
19.12.2017 Российские военные летчики доставили спускаемый аппарат "Союза МС-05" в Россию
13.12.2017 "Известия": российские космонавты в 2018 году три раза выйдут в открытый космос