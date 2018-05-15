Выход космонавтов Артемьева и Прокопьева в открытый космос отложили на неделю



Олег Артемьев.

Источник: © Михаил Джапаридзе/ТАСС Олег Артемьев.Источник: © Михаил Джапаридзе/ТАСС

Работы за пределами МКС они проведут 15 августа, а не 8-го, как планировалось ранее

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Российские космонавты Олег Артемьев и Сергей Прокопьев выйдут в открытый космос с Международной космической станции 15 августа, на неделю позже чем планировалось ранее. Об этом в понедельник сообщается на сайте РКК "Энергия" со ссылкой на первого заместителя генерального конструктора по летной эксплуатации Владимира Соловьева.

"15 августа запланирован выход в открытый космос российских космонавтов Олега Артемьева и Сергея Прокопьева", - говорится в сообщении.

Соловьев, докладывая об итогах научных экспериментов на заседании главных конструкторов корпорации, также подчеркнул, что ресурсов российского сегмента МКС достаточно для выполнения программы МКС-56, а наземный комплекс и персонал управления полетом готовы к посадке корабля "Союз МС-07" и запуску корабля "Союз МС-09".

Ранее сообщалось, что космонавты выйдут в открытый космос по российской программе 8 августа. Артемьев находится на МКС с марта. Планируется, что Прокопьев прибудет на Международную космическую станцию в июне.

Космонавтам предстоит установить на внешней поверхности станции аппаратуру для эксперимента по мониторингу диких птиц ICARUS. Артемьев уточнил, что выйдет в открытый космос в новом скафандре "Орлан-МКС". Кроме того, российские космонавты снимут со станции и отбросят в сторону Земли старое оборудование, а также запустят студенческие наноспутники.