Медицинские КАМАЗы для Хабаровского края



Логотип ПАО «КАМАЗ».

Источник: http://kamaz.org/ Логотип ПАО «КАМАЗ».Источник: http://kamaz.org/

Руководство Хабаровского края планирует закупить четыре передвижных медицинских комплекса на базе шасси КАМАЗ, которые будут работать в сёлах и посёлках региона.

Об этом сообщил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, выступая с ежегодным отчётом перед депутатами Законодательной Думы региона. Среди недостатков регионального здравоохранения была отмечена низкая доступность участковых медицинских пунктов. Краевые власти рассчитывают, что покупка четырёх передвижных медицинских комплексов на базе КАМАЗов позволит частично решить эту проблему.

Первая машина такого типа поступит в больницы района Лазо уже в этом году. С её помощью организуют медобслуживание малых поселений Бикинского и Вяземского районов. В 2019 году будет поставлено ещё три комплекса для мобильного обслуживания сел и поселков Николаевска-на-Амуре, имени Полины Осипенко, Ульчского, Солнечного, Нанайского районов. Благодаря этим автомобилям консультацию врача смогут получить жители самых отдалённых и труднодоступных территорий.

Напомним, что в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости восстановить шаговую доступность первичного звена медицинской помощи в России. «Для населенных пунктов, где проживают менее 100 человек, нужно организовать мобильные медицинские комплексы, автомобили с повышенной проходимостью со всем необходимым диагностическим оборудованием», – подчеркнул Путин. «КАМАЗ» полностью готов к выполнению задач, озвученных президентом в послании, а также – к поставке медицинской автотехники по запросам Минздрава. Ранее компания в короткие сроки разработала спецавтомобиль скорой помощи на базе полноприводного шасси КАМАЗ-43502, предназначенного для эксплуатации в условиях Крайнего Севера. Впоследствии «скорый» КАМАЗ успешно прошёл испытания на Дальнем Востоке.