«Технодинамика» разработает облик шасси для российско-китайского самолёта CR929
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«Авиаагрегат» холдинга «Технодинамика».
Источник: st.vkonline.ru
Самарское предприятие «Авиаагрегат» холдинга «Технодинамика» (входит в Госкорпорацию «Ростех») заключило договор с «Гражданскими самолетами Сухого» на работы по созданию облика шасси широкофюзеляжного дальнемагистрального самолёта CR929.
«Широкофюзеляжный дальнемагистральный самолёт CR929 — это крупный международный проект, в котором участвует большое количество поставщиков с уникальными компетенциями и опытом, — отметил генеральный директор холдинга Игорь Насенков. — Привлечение «Технодинамики» к концептуальным работам обусловлено нашей высокой конкурентоспособностью не только на российском, но и на международном рынке».
В рамках контракта специалисты «Технодинамики» проведут предварительные расчеты параметров амортизационных стоек передней и основных опор шасси. Ожидается, что все работы будут завершены до октября 2018 года.
«Сроки выполнения этапа очень сжатые, но получить опыт в создании шасси для такого самолета — честь для всего нашего коллектива. Мы ожидаем, что по итогам первой фазы работ сможем расширить степень своего участия в проекте»,— заявил генеральный директор АО «Авиаагрегат» Олег Брындин.
В ходе выполнения контракта на предприятии будут созданы расчетные модели амортизации опор, проведен анализ нагрузок на планер и конструктивных параметров вариантов опор. Кроме того, конструкторы выполнят экспериментально-исследовательские работы в области аэродинамики и прочности, а также примут участие в выборе конструкционных материалов самолета.
Предприятия Госкорпорации «Ростех» принимают активное участие в разработке оборудования и агрегатов для перспективного широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929.
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15.05.2018
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