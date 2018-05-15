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«Технодинамика» разработает облик шасси для российско-китайского самолёта CR929

16.05.2018 Холдинг «Технодинамика» 685 0
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«Авиаагрегат»
«Авиаагрегат» холдинга «Технодинамика».
Источник: st.vkonline.ru

Самарское предприятие «Авиаагрегат» холдинга «Технодинамика» (входит в Госкорпорацию «Ростех») заключило договор с «Гражданскими самолетами Сухого» на работы по созданию облика шасси широкофюзеляжного дальнемагистрального самолёта CR929.


«Широкофюзеляжный дальнемагистральный самолёт CR929 — это крупный международный проект, в котором участвует большое количество поставщиков с уникальными компетенциями и опытом, — отметил генеральный директор холдинга Игорь Насенков. — Привлечение «Технодинамики» к концептуальным работам обусловлено нашей высокой конкурентоспособностью не только на российском, но и на международном рынке».


В рамках контракта специалисты «Технодинамики» проведут предварительные расчеты параметров амортизационных стоек передней и основных опор шасси. Ожидается, что все работы будут завершены до октября 2018 года.


«Сроки выполнения этапа очень сжатые, но получить опыт в создании шасси для такого самолета — честь для всего нашего коллектива. Мы ожидаем, что по итогам первой фазы работ сможем расширить степень своего участия в проекте»,— заявил генеральный директор АО «Авиаагрегат» Олег Брындин.


В ходе выполнения контракта на предприятии будут созданы расчетные модели амортизации опор, проведен анализ нагрузок на планер и конструктивных параметров вариантов опор. Кроме того, конструкторы выполнят экспериментально-исследовательские работы в области аэродинамики и прочности, а также примут участие в выборе конструкционных материалов самолета.


Предприятия Госкорпорации «Ростех» принимают активное участие в разработке оборудования и агрегатов для перспективного широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929.
15.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Холдинг «Технодинамика»
Материал передан ВПК.name правообладателем
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Компании
Ростех
Технодинамика
Проекты
CR929

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